ARQUATA «Siamo prigionieri in casa nostra». La realizzazione di un’opera considerata strategica, quale è l'adeguamento del tracciato della Salaria nel tratto tra Acquasanta e Arquata, per alcuni residenti di Trisungo e titolari di attività commerciali rischia di rivelarsi un incubo. E adesso fanno sentire la loro voce chiedendo all'Anas soluzioni adeguate per risolvere il problema.

La galleria

Subito dopo il sisma del 2016, con l'intenzione di rendere più sicuro e adeguare il tracciato della Salaria, si decise di realizzare la galleria di Trisungo lunga 1,8 chilometri che consente di tagliare un tratto significativo dell'antica via consolare. I lavori, dopo un primo momento di difficoltà dovuti al fallimento dell'impresa che si era aggiudicata l'appalto, stanno proseguendo ma c'è chi protesta. Dall'uscita della galleria, la variante prevede la realizzazione di nuovi svincoli per poi riprendere la statale più avanti. Il nuovo tracciato passa praticamente a ridosso di alcuni edifici esistenti di Trisungo dove vivono alcune famiglie e che ospitano anche alcune attività commerciali, tra i quali una parrucchieria e un bed & breakfast.

«Tra tutte le soluzioni possibili e immaginabili, hanno scelto la peggiore - dice Ottaviano Camacci che ha la propria casa a ridosso del cantiere e che si fa portavoce del malcontento dei residenti - non solo per noi che ci viviamo e che abbiamo delle attività, ma anche per quanto riguarda l'impatto ambientale. Finora non ci hanno detto niente ma a progetto realizzato ci ritroveremo con una barriera e noi vivremo in un ghetto». Nei mesi scorsi, c'è stato un incontro con l'Anas e con gli amministratori locali nel corso del quale furono esposte le perplessità: «Dall'Anas ci dissero che ci avrebbero presentato delle soluzioni - ricorda Camacci - ma stiamo ancora aspettando e, nel frattempo, i lavori proseguono».

Il parcheggio

Il progetto iniziale, prevedrebbe la realizzazione di un ampio parcheggio a circa 200 metri di distanza dal vecchio incasato dove i residenti dovrebbero lasciare le proprie auto per poi fare ritorno a casa dal momento che neanche chi possiede un proprio garage darà nelle condizioni di poterci accedere. «Chiediamo aiuto agli amministratori locali e al commissario straordinario Castelli per cercare di risolvere questo problema» è l'appello di Camacci.