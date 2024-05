ASCOLI Edizione straordinaria de La carovana della prevenzione. Mammografie ed ecografie gratuite si faranno in due location insolite, organizzate dallo Iom Ascoli. La prima data si svolgerà ad Arquata del Tronto sabato 8 giugno dalle 9 alle 15.30 al campo sportivo Area Sae Borgo 1, e domenica 9 all’azienda Fainplast dalle 9 alle 15.30. Grazie al supporto della Fainplast e alla collaborazione de Il mondo Asterix, la prevenzione del carcinoma mammario si rivolge ad un territorio ancora duramente provato dal terremoto del 2016 e ad un’utenza che soffre della mancanza di strutture adeguate.

La seconda data invece si svolgerà presso la sede della Fainplast e si rivolge alle donne delle aziende che afferiscono ai progetti del mondo “Asterix". Un importante iniziativa per sensibilizzare le imprese del piceno sull’importanza della salute dei loro dipendenti.

L’opportunità

Come spiega Riccardo Spurio Responsabile area progettuale e marketing Mondo Asterix «La Fainplast e Roberta Faraotti hanno sposato a pieno l’idea; tutti insieme dobbiamo fare nostra l’idea della prevenzione. Abbiamo tante idee, supportate da tante aziende. Vogliamo dare la possibilità a cinquanta donne di Arquata a fare lo screening per il carcinoma mammario». Ludovica Teodori, Presidente dello Iom Ascoli aggiunge: «Questa iniziativa arriva in un momento in cui ci sono problematiche nel mondo della sanità, sopratutto nelle liste d’attesa. Sono problematiche relative anche nei confronti di persone anziane che non sempre possono raggiungere le strutture ospedaliere. Bisogna lodare queste iniziative. Ho dedicato 25 anni della mia esistenza alla lotta contro il tumore al seno; è un investimento da fare. Ringrazio la Fainplast perché ha creduto in noi e saremo grati per tutta la vita. Anche le giovani stanno prendendo coscienza di queste tematiche».

Il legame

«L’impegno dello Iom ha un valore immenso. Ho conosciuto questa realtà e bisogna essere capillari e guardare anche ad Arquata, un luogo con il quale siamo connessi da tempo insieme al Mondo di Asterix - aggiunge Roberta Faraotti di Fainplast. - Siamo legati al territorio perché ci crediamo». Il sindaco di Arquata Michele Franchi spiega: «Fainplast non ci ha mai abbandonato; questo significa stare vicini ai cittadini. Molti hanno difficoltà a fare 40 chilometri per arrivare ad Ascoli e questa iniziativa è un bellissimo aiuto. Bisogna rifare le case ma anche riattivare i servizi».