ASCOLI Oltre al capoluogo, le borse lavoro sbloccate dalla Regione riguarderanno anche 75 attività in altri Comuni piceni. A San Benedetto, sono 33 le borse lavoro che potranno essere attivate. E riguardano le seguenti attività: Crystal profumi, Denim, Utes - Università terza età, Ds Pharma & consulting, Feedl, Beaver, Bar Marzonetti, Studio De Carolis, Calamai Matteo, British Acadeny School, Michelepertutti onlus, Dclub, Piceno 2.0, Ascani Romina, Assiriviera, Dino Grelli, Cypris di Ricci, Valerio Gabrielli architetto, Capriotti Corrado, Norz, Gaspert Italia, W Viaggi di Marzia Calvaresi, Farmacia Rosini, Federazione italiana salvamento acquatico, Sistema, T’illumino d’immenso, Bartolini Rosa, Baby World, Palm Riviera, Giammiro Filippo Maria & Zanni Fabio, Freaky Surf Academy, Serigrafik, Capitani coraggiosi coop oltre alla richiesta di un libero professionista non indicato.

Gli altri Comuni

A Grottammare partiranno le borse lavoro per Studio odontoiatrico Assenti Cinzia, Primos, Stema, Cooperativa La Picena, Ciarrocchi Luca, Anffas, Emmezero, Academy Listz music art e Argo. E poi procedendo in ordine alfabetico riguardo i Comuni del Piceno coinvolti, risultano ammessi i progetti di borse lavoro per T&N (Castel di Lama), Mandozzi Sergio & c. (Castel di Lama), Pinto (Castel di Lama), Spurio Matteo (Castel di Lama), Market Gagliardi (Castignano), Terre dei calanchi piceni (Castignano), Olivieri Basilio (Castorano), Associazione Insieme con voi (Colli), Giannini (Comunanza), D.E.C. Dionisi esplosivi (Comunanza), La Bottega di Travanti Vittoria (Comunanza), Incanto Store di Ricciotti Laura (Folignano), Dental Labs (Folignano), Bros 23 dei fratelli Paci (Folignano), Luzi Bruno (Folignano), Bea’s Style di Tempestilli Beatrice (Folignano), Grazioli Gaetano & c. (Force), Lupi Alessandro (Maltignano), In Borghi Lab (Montalto), Società agricola Marini Giovanni e Fares Irma (Montedinove), Progetto Idea Stella (Monteprandone), Ignis impianti (Monteprandone), Il Quadrifoglio (Offida), Zaccaria Gabriella (Offida), Service Coop due (Offida), Croce azzurra (Ripatransone), Fabio Colletta (Rotella), Camaioni dal 1930 di Camaioni Adele (Spinetoli), Istituto di bellezza Bellessere (Spinetoli), Atf (Spinetoli), Libero Spirito (Venarotta) e una ditta individuale di Castel di Lama non indicata.