ASCOLI Affidabilità, lealtà, coerenza: Gianni Silvestri presenta la squadra di Forza Ascoli alle elezioni, a sostegno di Marco Fioravanti. «La nostra è una lista veramente civica in cui la stragrande maggioranza si cimenta per la prima volta in una campagna elettorale – afferma Silvestri -. Sono persone senza tessere di partito, di varie fasce di età e categorie sociali». Alla presentazione c'è il sindaco Marco Fioravanti. «Con Gianni abbiamo condiviso notte e giorno in questi cinque anni. Ha grande esperienza. Mi è stato vicino e ha saputo darmi buoni consigli».

L’affondo

Sanità, area Carbon, frazioni, consigli di quartiere, casa del volontariato: tante le proposte della lista capitanata da Silvestri, come quella di collocare la guardia medica all'interno dell'ospedale, riqualificare l'ex Luciani, l'introduzione della figura dello psicologo delle cure primarie. Il vicesindaco tocca l'argomento dell'esclusione di Maria Stella Origlia e Francesco Viscione. «Se qualcuno vuole entrare, per etica, dovrebbe lasciare tutti gli incarichi politici. Così ho chiesto a Origlia. Ho perplessità nell'accogliere chi non è convinto di separarsi dal centrosinistra. Nessun accordo programmatico. Ci siamo in ogni caso rimessi al comitato dei saggi. Qualcuno ha voluto dare a me responsabilità che non ho. I manifesti? Una scelta un po' prematura».

Silvestri tira fuori gli artigli e dà due stoccate anche a Forza Italia, rea di aver promosso un ricorso sul simbolo contro la sua lista. « Siamo alleati e non dobbiamo perdere tempo dietro a queste diatribe». Infine velato accenno a Luciani Castiglia, candidato con gli azzurri: «C'è chi ha corso come sindaco di centrosinistra anni fa e oggi si candida con il centrodestra. Io rispetto tutti, ma questa politica non mi appartiene».

Questi i candidati di Forza Ascoli: Giovanni Silvestri, Stefano Cannella, Giuliano Alessandrini, Francesco Angelini, Dafne Antonucci, Laura Balestra, Claudio Bellumore, Giuliana Brunetti, Cristian Bucci, Stefania Canala, Antonio Catapano, Francesco Cesaroni, Sigismondo Cesaroni, Paola Chiodi, Massimo Crementi, Luigi De Bellis, Tiziana Fratoni, Sandra Gaspari, Mary Mandozzi, Cinzia Mascitti, Patrizia Palanca, Michele Palmisano, Sergio Panichi, Federico Passalaqua, Anna Poggi, Franco Poli, Maria Rendina, Roberto Rosati, Valerio Sabatini, Cinzia Valenti, Francesco Veronesi, Piergiorgio Verzilli.