ASCOLI Una speranza o uno spiraglio per qualcuno, un salvagente per qualcun altro e, soprattutto, un segnale importante per aiutare tanti giovani o persone disoccupate (dai 18 ai 65 anni) ad andare avanti pensando a un futuro occupazionale. Consentendo, al tempo stesso, a numerose aziende e attività del territorio di organizzarsi meglio e provare a potenziare la propria struttura. Con un eventuale incentivo in caso di assunzioni. Tutto questo è lo scenario che si prefigura anche con la nuova ondata di borse lavoro appena sbloccate dalla Regione.

I numeri

E su 553 richieste accolte in tutte le Marche e ammesse a finanziamento (a fronte di 767 domande pervenute nella “finestra” dal 1 gennaio al 7 marzo), sono 149 quelle che interesseranno attività e disoccupati del Piceno, di cui 74 nel capoluogo. Sono dunque 149 le persone che, nel momento in cui si avvieranno i vari progetti nelle aziende, andranno a percepire un corrispettivo di 800 euro lordi al mese per un massimo di 8 mesi, svolgendo un attività con orario settimanale da 28 a 32 ore. Sempre nel Piceno, sono 126 le richieste di borse lavoro non ammesse (84 per esaurimento delle risorse disponibili in base alla graduatoria e 42 per mancato raggiungimento del punteggio minimo).

Le “borse lavoro” ascolane

Sono 74, le borse lavoro che potranno essere attivate in città da 71 aziende o attività ascolane (in tre casi sono state concesse due borse lavoro ad una stessa ditta) grazie allo sblocco del finanziamento regionale. Ecco il corposo elenco delle richieste ammesse: Senesi Daniela, Copagri Marche Sud, Dolce vita, Narcisi Carlo, Adriatica Pubblicità, Over Coop, Safaf 2000, Onoranze funebri Santana, Tecno Art, Il Picchio consorzio cooperative, Il Melograno, Best 20.20 multiservice, Centro studi & formazione Genius, Circolo culturale Mcl, Nuova cartolibreria centrale, Virtus coop, Cardelli Marco, Travaglini costruzioni, Gm consulenze servizi, Studio notaio Novella Calvelli, Beauty and sun, Agenzia Italia, Società coop Integra, Leomar, Arte nel vestire, I. T. Service, Pulchra coop sociale (due borse lavoro), L’opificio della tradizione, Arte e mestiere, Johnson Health Tech Italia, Together we care, Eredi Luzi Mario di Piero Luzi & C., Halth di Valerio Borzacchini, Parissi Enrico, Il Sorriso (due borse lavoro), Delta, Fvc Project, Hub Engineering, Quick, Marcucci Valeria, Sestili Claudio, My di Alessandrini Alessia & C., Grafiche Tacconi Group (due borse lavoro), Mgm Servizi geologici, Nauls & beauty, Formula Benessere, Era, Studio Forti Annarita, Avvocato Cataldi Maria Antonietta, Cemar, Vquadro, Associazione Qualcosa di sinistra, Associazione paraplegici delle Marche, Fausti Marco, Caffè degli oleandri, Associazione territoriale Unsic di Ascoli, Adverso, Piceni, Anna & Patty, Pio istituto Sacro Cuore di Gesù, Us Acli provinciale, Thomas club 2.0, Sato, Ceser Farma, Assistenza 2000, Calvaresi Monica, Il Legame, Croce verde, Associazione La Lente. Due domande accolte riguardano, inoltre, la proposta di “10 altri enti e istituti con personalità giuridica” e di un’impresa individuale non indicata.