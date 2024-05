Un artista ascolano protagonista sul piccolo schermo nazionale. Si tratta del 49enne Luigi Coccia, noto alle cronache nazionali per essere il sosia di Alessandro Borghese e in quelle cittadine per aver avuto successo in varie edizioni del “Festival della Canzone Ascolana”, di cui è stato recentemente vincitore con il brano “Te vogghie fa nnammerà”.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Ascoli, lavoro nero e scarsa sicurezza nei cantieri e nel calzaturificio: chiusure e multe per 275mila euro LA SANITA' Ascoli, cambio del medico: code e proteste allo sportello Ast. Ecco cosa è successo

In realtà, Luigi Coccia nella vita esercita la professione di infermiere ma è cantando e scrivendo canzoni che da anni trova il modo più personale per esprimersi. Ed è stato ancora una volta con tali modalità che la sera di lunedì 29 aprile si è messo alla prova, partecipando a “Don’t forget the lyrics”, condotto da Gabriele Corsi su Nove.

Nel corso del programma, che ad ogni puntata vede partecipare tre concorrenti, chiamati a cantare al karaoke brani italiani e ad indovinare le parole mancanti in tre diverse manche, Luigi Coccia è arrivato in finale senza tuttavia riuscire ad accaparrarsi il montepremi. Nell’occasione l’artista ascolano si è cimentato in “Nel Sole”, “Me so’mbriacato” e “Per dimenticare” facendosi accompagnare dall’amico Sandro Ferretti. Un risultato che, per quanto encomiabile, non gli ha consentito di battere il campione in carica. Coccia è un ex ragazzo prodigio: ha iniziato a suonare l’organetto a 8 anni e a 16 ha iniziato ad incidere dischi: il debutto lo vide accanto a Maurizio di Romagna.