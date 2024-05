ASCOLI Il capitano Eric Botteghin potrebbe aver terminato la sua esperienza con la maglia dell'Ascoli che è durata dal 2021 ad oggi. Il giocatore il 30 giugno si svincolerà dal club bianconero. Non è escluso comunque che la società gli proponga il rinnovo del contratto, in fondo lui se lo meriterebbe più di chiunque altro, per quello che ha dato in questi due anni e mezzo, per la professionalità in cui è sempre sceso in campo, per tutto quello che potrebbe ancora dare nonostante i suoi 36 anni, sia in campo che a livello umano. Tra una settimana farà ritorno in Brasile con la famiglia, resta da vedere se di seguito tornerà in Italia oppure concluderà l' attività calcistica nella sua terra.



Fiuto del gol



Il difensore brasiliano oltre ad essere molto bravo in fase difensiva lo è anche in quella offensiva, dopo Pedro Mendes (che in campionato ha realizzato 11 reti fino all'infortunio procuratosi a febbraio e che non gli ha permesso di terminare il campionato) e Fabrizio Caligara che di gol ne ha totalizzati cinque, c'è lui il difensore bomber, il giocatore più amato. Resterà negli annali lo splendido gol realizzato al Tardini di Parma che aveva dato il momentaneo vantaggio ai bianconeri con una semi rovesciata dal limite dell'area, la partita è poi terminata 1 a 1. Il difensore si è ripetuto a Catanzaro nella gara persa 3 a 2 contro gli uomini di Vincenzo Vivarini.



I sigilli



Splendido anche il sigillo messo a segno al Liberati di Terni che aveva regalato la vittoria all'Ascoli e fatto sperare nella salvezza, uno perfetto colpo di testa a raccogliere un cross di Giuseppe Bellusci su calcio d'angolo di Fabrizio Caligara. E infine l'ultimo gol della stagione che aveva fatto esplodere il del Duca con un grande boato e illuso l'Ascoli contro il Pisa: altro perfetto colpo di testa del difensore brasiliano. La gara è poi terminata 2 a 1 per i bianconeri, ma la vittoria è servita a nulla visto i risultati delle altre squadre che hanno sancito la retrocessione dell'Ascoli in Serie C. Botteghin non è diventato difensore bomber in Italia, lo è sempre stato. Anche in Olanda, dove è stato tra i migliori difensori del campionato con la maglia del Feyenoord ha realizzato gol importanti.

Difensore bomber che va in rete da perfetto attaccante scegliendo il tempo e il momento giusto. Un giocatore che ha vissuto nell'Ascoli splendide stagioni anche se nella seconda parte del campionato appena concluso ha accusato delle difficoltà a livello fisico ma anche perché era stato relegato in panchina, prima dell'arrivo di Carrera, il tecnico lo ha poi rimesso in campo, gli ha dato la fiducia che meritava e il giocatore ha ripagato con grandi prestazioni e soprattutto con gol importanti.



La tecnica e la professionalità non si inventano e Botteghin ne ha da vendere, oltre ai quattro gol messi a segno nella stagione appena conclusa, ne ha realizzati cinque in quella precedente, in totale sono nove. Qualora Botteghin decidesse di andare via sarà ricordato come il migliore difensore in assoluto che ha indossato la maglia dell' Ascoli negli ultimi anni. Se invece decidesse di tornare, anche se la squadra disputerà il campionato di Serie C, e gli venisse proposto il rinnovo del contratto dovrà essere lui il punto fermo della squadra. Il giocatore indiscusso, il capitano perché è stato lui il vero capitano dell' Ascoli.