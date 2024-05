ASCOLI La minaccia di sette medici anestesisti su quattordici dell’ospedale Mazzoni di dimettersi se non muteranno le condizioni di lavoro nel reparto saranno oggetto di un summit della direzione generale dell’azienda sanitaria territoriale che si terrà in settimana. I medici lamentano turni massacranti e altri disagi e si appellano affinchè non siano davvero costretti a guardarsi intorno visto che la loro figura professionale è molto richiesta anche in altri ospedali.

Riorganizzazione e neonatologia

Finora l’Ast ha cercato di compensare assumendo una specializzanda in anestesia e ricorrendo ai contratti con i medici in pensione ma non basta. C’è bisogno di una riorganizzazione del servizio che la direttrice generale dell’Ast, Nicoletta Natalini, ha già in mente di attuare e che verrà comunicata alle parti in causa a stretto giro di posta. L’obiettivo, ovviamente, è evitare che si giunga addirittura alle dimissioni in blocco. Viceversa non ci sono molti margini di manovra per la Neonatologia, altro argomento scottante sollevato dalle organizzazioni sindacali e dal sindaco Marco Fioravanti.

Attualmente con tre cullette in funzione il servizio infermieristico e Oss è ritenuto adeguato agli standard ministeriali. In sostanza al momento non è prevista alcuna implementazione del personale, salvo che, anche in questo caso, possa intervenire la politica con la Regione Marche a garantire la dotazione finanziaria.«Buongiorno principessa, ci verrebbe da gridare! Chiedere all’improvviso, proprio a 20 giorni dal voto comunale, un incontro urgente con la direttrice dell’Ast Ascoli Piceno, nominata dall’attuale giunta regionale, sempre di destra, è un evidente strumentalizzazione elettorale» attacca il sindaco, Francesco Ameli, capogruppo del Pd. «Possibile che nonostante gli innumerevoli candidati delle liste a sostegno della destra, che gravitano nel settore sanitario ascolano, Fioravanti non si sia reso conto dei problemi del Mazzoni? Possibile che nessuno dei suoi, ad oggi, non gli abbia riferito nulla?». Ameli ricorda come l’urologia è ancora accorpata a chirurgia, si riducono posti a pediatria e ginecologia, si riduce il numero delle culle di neonatologia.

«Inoltre, mentre aspettiamo la riapertura del reparto di malattie infettive, che il sindaco aveva promesso di inaugurare nell’ottobre 2021, attendiamo ancora che Fioravanti convochi la conferenza dei sindaci per discutere, insieme alle organizzazioni sindacali, il nuovo assetto che avrà la sanità nel piceno nei prossimi anni! Il primo cittadino ci dica quali reparti doppioni saranno chiusi o modificati al Mazzoni e ci dica dove sono i finanziamenti per la palazzina delle emergenze del Mazzoni!» .

I concorsi

Intanto sono stati banditi i concorsi per l’assunzione di 5 medici per la medicina d’urgenza e due nefrologi. È stato inoltre pubblicato il bando per la mobilità per le cure palliative, ginecologia e ostetricia, pediatria, nefrologia, urologia e anestesia e rianimazione. Il sindacato Ugl infine pone l’accento sulla segreteria del reparto di radiologia dell'ospedale Mazzoni, otto unità in servizio per prenotazioni, accettazioni, cassa; sei postazioni con turni lavorativi 8/14 e 14/20 «e file stressanti con utenti a fior di pelle». È scaduto il contratto a termine per due coadiutori amministrativi. «La mancata proroga dei due coadiutori amministrativi rischia ora di mandare in tilt il servizio delle postazioni alla radiologia del Mazzoni. Due delle otto unità impiegate hanno diritto alla Legge 104 e una unità aggiuntiva è in aspettativa» sottolinea l’Ugl. Altri due coadiutori sono in scadenza a fine giugno.