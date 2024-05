ASCOLI - Ottima partenza per la squadra Facciamo goal alla Disabilità della Polisportiva Borgo Solestà che sta rappresentando le Marche nelle fasi finali del campionato nazionale organizzato dalla Divisione calcio paralimpico e sperimentale della Figc che è in corso di svolgimento nei campi del centro Coni di preparazione olimpica di Tirrenia.

Ieri mattina, nella prima giornata di gare delle qualificazioni alla semifinale di oggi, i ragazzi gialloblu, inseriti nel girone 1, hanno inanellato due grandissime vittorie contro il Lanciano for Special con il risultato di 7-2 e contro l’Atalanta for Special chiusa con uno splendido 6-3. Le due affermazioni hanno spianato la strada alla meritata semifinale di oggi (ore 8.30) contro la Juventus Nessunoescluso A, campione in carica, che si è imposta nel raggruppamento 2 composto anche da Napoli Coop Terzo Settore, I Giganti e Corticella.

Una sfida molto accattivante per i gialloblù ascolani. L’altra semifinale è tra la vincente del girone 3 in cui figurano Bic Genova, Orizzonte A e Pallandia e la vincente del girone 4 in cui sono state inserite le formazioni di Pro Patria, Pontedera calciando insieme, Passirano e Gioventù Assemini. In palio, per questi ragazzi speciali, c’è il titolo tricolore per la stagione agonistica 2024. Per tutta la Polisportiva Borgo Solestà il percorso che stanno facendo i ragazzi a Tirrenia è motivo di grande soddisfazione e di orgoglio.