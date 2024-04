SENIGALLIA Parte la stagione balneare, con la solita incognita delle scadenze della Bolkestein, dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ieri ha confermato la scadenza delle concessioni demaniali per le spiagge al 31 dicembre scorso, obbligando così le amministrazioni a disapplicare eventuali deroghe al prossimo 31 dicembre 2024. Intanto a Senigallia manca l’ordinanza, che ieri non è stata firmata. Gli operatori si regoleranno con gli orari del 2023. Il Comune prede tempo, non avendo ancora deciso se concedere ai bar in spiaggia le deroghe in occasione delle partite dell’Italia ai mondiali. Il caso è stato portato ieri in consiglio comunale dal capogruppo del Pd Dario Romano.

L’attrito

«La stagione inizia il 1° maggio ma, per la seconda volta di fila, il sindaco si fa trovare impreparato - sbotta Romano - In tutto questo, è presente un forte attrito tra ristoratori e operatori balneari: il sindaco dovrebbe porsi come garante degli imprenditori». Il riferimento era alla lettera anonima ricevuta dal Comune, con la quale cinque ristoratori denunciavano la concorrenza sleale di altrettanti bagnini a loro avviso intenti a manipolare il cibo pur non potendo. In merito alla nuova ordinanza Romano aggiunge: «Nonostante la presenza di un operatore turistico in Giunta ci sarà l'ennesimo ritardo così gli addetti saranno costretti a lavorare con orari non definiti, rischiando il caos». Il sindaco ha risposto che ciò è dovuto alla definizione delle deroghe per i bar in spiaggia. «Ci stiamo lavorando e nei prossimi giorni verrà emanata – assicura Olivetti – tenendo conto che le deroghe non sono mai partite nella prima metà di maggio». La stagione inizia oggi. Nel 2022 l’ordinanza per la gestionale balneare dell’arenile, in vigore dal 1° maggio al 30 settembre, era stata emanata il 21 aprile. Nel 2023 è stata emessa il 19 maggio. Sarà retroattiva anche quest’anno. Delle regole vengono fissate, da oggi, dal regolamento comunale ma in alcuni casi sono modificate dalla stessa ordinanza.

I paletti

A esempio, da oggi è vietato utilizzare le attrezzature degli stabilimenti balneari dall’una alle 5 ma l’ordinanza andrà ad anticipare il divieto di un’ora, dalla mezzanotte. Ci sarà il divieto di introdurre animali in spiaggia da oggi. Vietato lasciare ombrelloni o altro dopo il tramonto sulla spiaggia libera, tuffarsi dalle scogliere, tenere alto il volume degli apparecchi da diffusione sonora dalle 13 alle 16 e praticare giochi che potrebbero mettere a rischio l’incolumità dei bagnanti. La fascia oraria di apertura degli stabilimenti, se confermata quella dello scorso anno, sarà dalle 7 alle 21.30, valida anche per i bar in attesa delle deroghe che in alcune date, da fissare, potranno chiudere a mezzanotte o alle tre.