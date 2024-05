PESARO Il mondo della danza pesarese è in lutto per la scomparsa, la notte scorsa, di Michele Giovanelli, coreografo e danzatore che ha partecipato a diversi festival e manifestazioni, ma non solo, insieme alla sua compagna e assistente Alessandra Zanchi, anche lei punto fermo per l’arte di questa città.

Il talento

Michele aveva 57 anni e soffriva, da ottobre scorso di un male le cui cure non hanno dato gli effetti sperati: un calvario vissuto nella sua proverbiale riservatezza. Se ne è andato domenica sera, nel suo letto di casa a Montelabbate. Con Alessandra si erano sposati il 14 maggio scorso, in una intima cerimonia nella loro abitazione. Lavorava in Biesse ed era appena andato in pensione anticipata, ma la sua vita era la danza. Michele, con la sua innata leggerezza e professionalità, la sua sensibile creatività, ha collaborato con coreografi, artisti visivi, fotografi, musicisti e associazioni culturali del territorio, per la creazione e realizzazione di performance di danza site-specific in luoghi non convenzionali. Per lui la danza era una continua ricerca ed esplorazione delle potenzialità del proprio corpo, attraverso l'ascolto di se stessi, del gruppo e dello spazio.

L'amore per la danza

Nelle parole di Gloria De Angeli, sua allieva e poi collaboratrice, si percepisce la sua sensibilità e il suo amore per la danza. «Ci ha uniti la danza, come un filo invisibile che non si spezzerà mai, perché Michele è stato un pezzo importante del mio percorso professionale oltre che un amico vero. Insieme a lui e Alessandra, ho danzato e condiviso progetti e sogni». La danza e l’arte in generale erano sempre pronti ad unirli per nuovi progetti: «Ci siamo conosciuti durante il corso di danza contemporanea che Michele teneva presso la scuola Hangart di Pesaro», prosegue Gloria. «Di quei primi momenti mi rimane la grande umanità, disponibilità, gentilezza, attenzione e cura che Michele metteva nel suo lavoro e nel rapporto con le persone. Qualità che ha mantenuto sempre intatte. Nel corso degli anni abbiamo collaborato in vari contesti, Hangartfest, Giornata della Danza di Fermignano, ecc, ma c’è un’immagine che più delle altre conservo con maggior cura: Michele ed Alessandra, vestiti con lunghe gonne di raso rosse che danzano su un prato, un grande albero che li protegge dal sole e un laghetto alle loro spalle. Una performance in omaggio all'amore, quello che Michele ha messo in tutte le cose che ha fatto e che era capace di donare alle persone». «Michele ed io c’eravamo incontrati negli anni ‘90 grazie alla musica, Paolo Giaro fece da collante», racconta Antonio Cioffi, direttore di HangartFest. «Solo in seguito scoprimmo di avere altre passioni in comune, tra cui la danza contemporanea come linguaggio del corpo e ambito di ricerca: Michele era un creativo e non mancarono le produzioni che, con Rosanna, avemmo il piacere di ospitare ad Hangart, dove diventò un punto di riferimento. Il suo incontro con Alessandra, sua compagna, colmò pienamente il suo essere sensibile e il suo amore per le arti. Ciò che mi porto dentro di Michele, e che mi ha accompagnato nel corso degli anni, è il suo sorriso». I funerali si svolgeranno domani alle 10, nella chiesa di Loreto.