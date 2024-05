ANCONA - «Mi hanno aggredita», ma l'anziana ha chiamato i poliziotti perchè si sentiva sola. I poliziotti sono intervenuti, ieri sera. in un'abitazione del Pinocchio poiché al Numero Unico di Emergenza giungeva una richiesta di aiuto.

Giunti all'appartamento, i poliziotti venivano accolti da una signora anziana di circa 90 anni, in buono stato di salute. La donna riferiva agli agenti che durante la notte era stata picchiata, senza fornire nessun altro dettaglio in merito. I poliziotti però verificavano che all'interno dell'abitazione non era presente nessun altra persona così contattavano la figlia dell'anziana la quale riferiva che la mamma viveva effettivamente da sola nell'appartamento e che era seguita da personale medico per alcune patologie. Ai poliziotti però non sfuggiva il fatto che l'anziana li avesse contattati perchè in quel momento si sentiva sola ed avvertita la necessità di potersi sentire al sicuro aveva chiamato la Polizia, anche in considerazione delle patologie che non le consentivano di essere pienamente lucida. Compresa la delicatezza della situazione i poliziotti non esitavano nel regalare all'anziana signora un momento di vicinanza, regalandole sorrisi e spensieratezza.