Concessioni balneari, lo stop del Consiglio di Stato parte da Rapallo: «Subito le gare, basta proroghe»

Concessioni balnerari, la scossa parte da Rapallo con la sentenza del Consiglio di Stato: «Subito le gare, stop a deroghe e proroghe». Confermata quindi la scadenza delle concessioni demaniali al 31 dicembre 2024. Per questo si deve dare «immediatamente corso alla procedura di gara per assegnare la concessione in un contesto realmente concorrenziale». Di conseguenza c'è l’obbligo per i Comuni di disapplicare le deroghe confermando la scadenza delle concessioni al 31 dicembre dello scorso anno.

Tutto parte da un ricorso

La sentenza è la numero 03940/2024, pubblicata oggi e decisa dalla VII sezione il 12 marzo. Riguarda un ricorso del 2023 di un proprietario di uno stabilimento a Rapallo. La sentenza si richiama «ai principi della Corte di Giustizia Ue» e sottolinea che la «risorsa spiaggia è scarsa» (tesi sostenuta dal Governo italiano, ndr).