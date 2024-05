ANCONA Dalla moda alla divulgazione gastronomica, dalle nuove frontiere dell’informatica alla medicina d’avanguardia, dalla letteratura agli incarichi di vertiche nelle istituzioni. Sono molti gli ambiti in cui si può tenere alto l’onore della nostra regione in Italia e all’estero, fino a meritarsi il riconoscimento di marchigiano dell’anno. Se ne avrà uno spaccato nella Sala Capitolare del Senato della Repubblica, giovedì 30 maggio alle ore 17, nel corso della cerimonia di assegnazione del “Picus del Ver Sacrum” agli insigniti della Distinzione onorifica di “Marchigiano dell’anno” per il 2023.

Il prestigioso riconoscimento, che deve il nome al pucus «picchio», l’uccello sacro a Marte che avrebbe guidato la migrazione (ver sacrum) dei nostri antenati dalla Sabina interna al Piceno, è stato istituito nel 1986 dal professor Armando Mazzoni, allora Presidente del Cesma (Centro Studi Marche) “G. Giunchi”, ed è conferito ogni anno a marchigiani meritevoli in ambito professionale, scientifico, artistico, culturale e sociale.

Edizione numero 38

Quest’anno, per la 38esima edizione, saranno premiati, in ordine alfabetico: Ugo Bellesi, giornalista, Storico della gastronomia marchigiana (per la provincia di Macerata); Vittorio Camaiani, stilista, (Ap); Rosaria Del Balzo Ruiti, presidente Croce Rossa (Mc) Emanuele Frontoni, professore ordinario di Informatica all’Università di Macerata (per la provincia di Fermo); Francesco Lombardo, imprenditore (Mc); Giulio Maurizi, chirurgo toracico e professore universitario (Mc); Michela Mercuri, docente universitaria, scrittrice (Fm); Paolo Pagnottella, ammiraglio (Pu) Darco Pellos, ora prefetto di Venezia e fino al dicembre scorso prefetto di Ancona, per la provincia di Pesaro Urbino (è vissuto a lungo ad Urbino) ed Elisa e Paolo Scendoni, Imprenditori (Fm).

Saranno inoltre assegnati il premio Marchigiano ad Honorem (17esima edizione) all’ambasciatore d'Italia e segretario generale dell’Iniziativa Adriatico Ionica Giovanni Castellaneta e il premio Marchigiano nel Mondo (nona edizione) a Lorena Noè, presidente dell’Associazione Marchigiani a Genk in Belgio.

Le opere d’arte

Apriranno la cerimonia di premiazione i saluti istituzionali del Questore del Senato d Antonio De Poli, a cui seguiranno gli interventi del Presidente Onorario del Cesma Giorgio Girelli, ambasciatore della Repubblica di San Marino, del Presidente Esecutivo del Cesma dottor Franco Moschini, già Presidente di Poltrona Frau e della giornalista Rosanna Vaudetti. La lettura dei curriculum e delle motivazioni sarà curata dagli attori Simone Pieroni e Roberta Sarti. Le opere d’arte consegnate ai premiati sono realizzate dall’artista Silvio Cattani e donate dall’azienda pesarese Fiam di Vittorio Livi. L’evento, organizzato dalla direttrice del Cesma Pina Gentili, sarà trasmesso in diretta streaming sul sito web e sul canale YouTube del Senato.