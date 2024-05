ANCONA Giornata da incubo per il Cup regionale. L’intero sistema è andato in blocco per un’anomalia tecnica e, a ieri sera, il problema non era ancora stato risolto. Impossibile prenotare le prestazioni sanitarie o procedere con i pagamenti. Chi avesse provato a fare un qualunque tipo di operazione, avrebbe trovato tutti i canali in stand by: dalle casse ticket agli sportelli dei presidi territoriali o ospedalieri distribuiti sul territorio, alle farmacie che aderiscono al progetto, dai numeri del call center al portale MyCupMarche, fino alla app dedicata. Una paralisi totale dovuta ad un problema informatico.

Le tappe

La segnalazione di un blocco operativo del software è partita nella notte tra lunedì e ieri: il fornitore che gestisce il sistema informatico del Cup ha contattato subito la Regione, che si è attivata per correre ai ripari. Ma non c’è stato nulla da fare. «Abbiamo subito isolato il database - spiega le misure messe in atto Flavia Carle, direttrice dell’Agenzia regionale sanitaria - perché non si capiva a cosa fosse dovuto il blocco totale del sistema. Così, nel caso si trattasse di un attacco hacker, i dati degli utenti sarebbero al sicuro». Una precauzione per scongiurare l’effetto domino peggiore. Nel tentativo di arginare almeno in parte il disservizio, in mattinata i vertici sanitari della Regione hanno allertato gli Urp e le direzioni delle Ast affinché comunicassero agli utenti inferociti le istruzioni del caso.

«Gli uffici competenti della Regione stanno lavorando sollecitamente per risolvere con tempestività l'anomalia tecnica che sta interessando i sistemi di prenotazione del Cup (telefonici e informatici, app e link online) - faceva sapere, intorno alle 15, una mail dell’assessorato alla Sanità guidato dal vicepresidente Filippo Saltamartini - le direzioni delle cinque Aziende Sanitarie Territoriali e gli Uffici relazioni con il pubblico delle Ast sono stati incaricati dall'Ars di fornire il massimo supporto alla cittadinanza in caso di chiamata ai servizi di accesso al pubblico e di tranquillizzare l’utenza sul fatto che ogni anomalia sarà risolta tempestivamente e i canali di prenotazione saranno riattivati nel più breve tempo possibile».

I tempi incerti

Difficile però sapere quando di preciso, dal momento che la causa dell’anomalia non era ancora stata individuata. «Potrebbe anche essere dovuta alla vetustà del software, che risale più o meno al 2007 - cerca risposte la direttrice Carle - infatti siamo già al lavoro per aggiornarlo. Ma la cosa più importante è aver protetto tutto, così che non potessero esserci danni ai dati sensibili degli utenti. Può succedere che ci siano malfunzionamenti o che il sistema vada in blocco, però di solito riusciamo a risolvere il problema in poco tempo. Questa volta è durato di più». Cosa che ha avuto un effetto moltiplicatore, amplificando il disservizio: «Poiché l’intero sistema era bloccato, non potevamo introdurre un alert nei call center e dunque chi ha provato a telefonare ha trovato occupato. Né potevamo scriverlo sul sito del Cup perché era bloccato».

Il cubo di Rubik

Insomma, un rompicapo che, per l’intera giornata di ieri, non si è riusciti a risolvere. Palazzo Raffaello ha in programma una mezza rivoluzione del Cup, con possibilità di attivazione di percorsi di prenotazione gestiti direttamente dallo specialista. Ma se per un problema tecnico va in tilt l’interno sistema, impedendo agli utenti marchigiani di prenotare prestazioni sanitarie, la rivoluzione serve a poco. Non bastavano le liste di attesa lunghe un’eternità: pure il bug informatico ci si doveva mettere.