SENIGALLIA Blitz della Guardia di finanza domenica al Mercato Europeo sulla riviera di levante dove sono stati sanzionati i titolari di tre stand che non emettevano gli scontrini. Una bancarella è stata anche chiusa perché aveva due ambulanti in nero. Controlli che rientrano nella consueta attività delle Fiamme gialle, volte a garantire il rispetto delle regole e la leale concorrenza tra attività. In un caso i finanziari hanno sorpreso due ambulanti a lavorare in una grande bancarella del Marocco, allestita per la vendita di spezie. Non è stata sequestrata, come avviene normalmente quando i prodotti sono venduti abusivamente oppure perché pericolosi.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Osimo, auto finisce nella scarpata dopo la carambola tra tre mezzi: ferita una donna IL PROVVEDIMENTO Arrestato un giovane egiziano, concesso anche il nulla osta all'espulsione

I provvedimenti

In questo caso le spezie potevano essere commercializzate perché erano in regola ma non si poteva dire altrettanto per gli addetti alle vendite. Lo stand di spezie è stato quindi chiuso, non potendo proseguire l’attività nel corso del finale della manifestazione, e il titolare è stato sanzionato.

La multa è arrivata perché nella bancarella sono state sorprese persone che lavoravano senza un regolare contratto oltre al fatto di non aver effettuato gli scontrini. Un tema, quello del lavoro nero, riportato alla ribalta di recente dalla Cisl. I titolari di altre due bancarelle, gestite rispettivamente da un francese e un romeno, sono stati inoltre multati perché non solo non emettevano la ricevuta fiscale ma non avevano nemmeno installato il registratore di cassa telematico italiano per rilasciare gli scontrini.

Non versavano quindi le tasse nel nostro Paese per gli articoli venduti. Va detto che la maggior parte degli ambulanti, che nel weekend ha animato il lungomare Alighieri con il Mercato Europeo, si è comportata correttamente. La Guardia di finanza ha però trovato chi non rispettava la legge e quindi è intervenuta con i provvedimenti previsti in questi casi. L’attività non è passata inosservata perché molti clienti hanno notato i controlli e le verifiche approfondite. I cittadini, notando il lavoro dei finanziari, hanno potuto apprezzarlo e con loro anche tanti lavoratori onesti che, pagando regolarmente le tasse, vengono danneggiati da chi, invece, cerca di farla franca senza però riuscirci.