SAN BENEDETTO Una notte da incubo per autista, medico e infermiere della Potes di San Benedetto, che sono stati aggrediti da un gruppo di ragazzi ubriachi che brandivano al loro indirizzo bottiglie di vetro. È successo ieri intorno all'una in via Pasubio a Porto d'Ascoli, nei pressi del supermercato Eurospin.

Il soccorso

L’ambulanza del 118 era stata inviata dalla centrale operativa per soccorrere una persona riversa a terra per un presunto coma etilico. Mentre gli operatori sanitari stavano prestando le cure alla persona bisognosa, un gruppo di stranieri, probabilmente amici del paziente, hanno cercato di colpirli con un bottiglie di birra, di cui una si è infranta sul parabrezza frantumandolo.

Gli aggressori in preda ai fumi dell'alcol hanno poi iniziato a colpire il mezzo di soccorso a calci. L’autista dell’ambulanza ha immediatamente allertato i carabinieri, che sono arrivati sul posto e hanno identificato gli aggressori. Nelle prossime ore saranno comunicati i provvedimenti che saranno presi nei confronti degli aggressore. L'ambulanza della Potes, l'unica del presidio di San Benedetto con medico a bordo, è potuta rientrare operativa solamente due ore dopo.

Il rientro

E questo per la comunità è significato rimanere per ben due ore senza la possibilità di essere soccorsi dal medico di turno, in caso di bisogno. I diretti interessati sono ancora sotto choc per questo attacco gratuito nei confronti di chi ha scelto di dedicare la propria vita al prossimo, nonostante il compenso non sia adeguato a tutto il lavoro che c'è da svolgere e ai tanti rischi che ogni giorno si corrono.

I colleghi, che si sono subito preoccupati appresa la notizia, hanno riportato il racconto dei tre sanitari: «L'equipaggio è stato aggredito da una persona che bandiva una bottiglia di birra contro di loro, ad un certo punto il ragazzo con il vetro in mano è stato spinto dai suoi amici ed è finito addosso all'ambulanza, mentre la bottiglia di birra è volata sul parabrezza frantumandolo. Sono proseguiti poi calci, pugni e sassaiola all'indirizzo del mezzo di soccorso, con i sanitari impauriti che hanno atteso l'arrivo delle forze dell'ordine». L'ambulanza è stata già portato in carrozzeria per essere riparata, e tornerà disponibile non prima di una settimana. Un disagio che si aggiunge alle già tante problematiche presenti all’ospedale Madonna del Soccorso.