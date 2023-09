Rapina in villa, l'attrice Ida di Benedetto e l'ex ministro Giuliano Urbani chiusi in una stanza: le ore da incubo della coppia

Paura in casa Urbani. L'attrice napoletana Ida Di Benedetto e l'ex ministo dei Beni e delle attività culturali, Giuliano Urbani, hanno passato ore da incubo nella loro villa a Napoli. I due, infatti, hanno subito una rapina lo scorso martedì e i malviventi, prima di razziare il più possibile, li hanno chiusi in una stanza, sequestrando anche i cellulari delle due vittime.

Rapina in villa

La polizia sta indagando su quanto avvenuto in città ai danni dell'attrice e del compagno, legati sentimentalmente dal 1995. Sia l'attrice che l'ex ministro stanno bene. l lavori per fare luce sulla dinamica dell'accaduto, e per individuare i responsabili, sono impegnati gli investigatori della Squadra Mobile di Napoli (coordinati dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini) e del commissariato San Ferdinando.