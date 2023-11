Halloween, il trucco verde su tutto il corpo non va via. La disperazione della tiktoker: «Sto per avere un infarto»

Halloween può diventare un vero incubo in un attimo. Lo sa bene María Reus Huang la cui pittura verde per il travestimento della festa più spaventosa dell'anno, non è andato via. Si tratta di una giovane donna il cui video della disperazione è diventato virale mostrando, quando, dopo aver dispinto tutto il curpo di verde, ha difficoltà a rimuovere il colore.

«Sto per avere un colpo - ha detto la ragazza su TikTok - perché stavo pulendo il pennello con cui ho dipinto di verde tutto il mio corpo e la vernice non è andata via. Le mie dita sono diventate gialle e sono così perché presumibilmente la vernice non si stacca con l'acqua».

L'incubo del colorante

Dalle immagini si vede la giovane donna che cerca di pulirsi con acqua e che si passa lo struccante sul corpo per cercare di rimuovere il colore. Tuttavia, nonostante si strofini più volte con abbondante prodotto per rimuovere lo struccante, il colore non scompare.

La soluzione

Un'immagine diventata rapidamente virale, accumulando in pochi giorni quasi mezzo milione di visualizzazioni e commenti di ogni tipo. «Immagino che il tuo Halloween sia stato prolungato», «Beh, guarda, hai già il trucco per il prossimo Halloween», «Pensa verde. È dello stesso colore dei tuoi occhi», sono solo alcuni dei commenti più ironici ricevuti. Alla fine, vista la confusione suscitata e le numerose domande degli utenti, la giovane ha ammesso che si è trattato solo di uno spavento: "Dopo l'intera bottiglia di sapone, sono tornata alla normalità».