VALLEFOGLIA Un impatto tremendo, una Opel Zaffira si schianta contro un camion e prende fuoco. Siamo in località Canarecchia, tra Cappone e Capponello nel comune di Vallefoglia. L’auto prende fuoco, si sviluppa un rogo fatale e la donna al volante della vettura rimane in trappola. Tragico incidente stradale ieri pomeriggio lungo la strada Nazionale che collega Pesaro a Urbino, tra le località Cappone e Capponello del comune di Vallefoglia.



Il rogo



I vigili del fuoco di Pesaro interventi sul posto con tre automezzi tenteranno disperatamente di liberarla dall’abitacolo ma estratta dalle lamiere, la donna risulterà già deceduta.

Una semicurva, all’uscita dal centro abitato di Cappone, dove le case si diradano, in via Nazionale nella frazione di Colbordolo, l’Opel Zaffira, che procedeva in direzione Pesaro-Urbino probabilmente ha sbandato finendo per incastrarsi con il cofano sotto un camion che marciava in direzione opposta. Una botta tremenda che arriva fino al vicino viale Di Vittorio. Poco dopo è tutto un rincorrersi di sirene e le squadre di soccorso che si trovano davanti alla scena agghiacciante di un’auto avvolta dalle fiamme e una donna intrappolata all’interno. Muore praticamente sul colpo una 65enne di Urbino, senza che i sanitari del 118 prontamente arrivati, possano fare nulla. Erano circa le ore 15 di ieri pomeriggio quando l’incidente mortale si è consumato e le cui cause restano ancora da accertare secondo i rilievi espletati dalla Polizia di Pian del Bruscolo, arrivata sul posto insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco di Pesaro. I primi ad accorrere sul luogo dell’incidente sono stati alcuni residenti, dopo aver udito il boato provocato dall’impatto.



Il soccorso



Non facile si è presentata l’operazione per liberare dalle lamiere contorte della Zaffira il corpo ormai senza respiro della vittima, infatti l’auto era totalmente distrutta e a dimostrazione della violenza dell’impatto anche la parte anteriore del grosso mezzo che ha riportato seri danni. L’autista ne è uscito quasi indenne e comunque è stato portato al Pronto soccorso di Urbino, per un controllo dopo il violento scontro. Anche lui risiede a Urbino. La statale Ss 423 è stata immediatamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni di marcia fino alle 17, successivamente riaperta con il senso alternato, finchè un carro attrezzi poco dopo le 18, ha liberato completamente l’arteria, portando fuori dalla sede stradale il grosso mezzo.