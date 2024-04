URBINO - La tragica scomparsa di Diana Sorini, 65 anni, professoressa di Urbino di Discipline Audiovisive presso il Liceo Scientifico Artistico Volta – Fellini di Riccione, nel funesto incidente stradale a Cappone di Vallefoglia ha destato enorme impressione nella città ducale, dove la famiglia Sorini è conosciutissima. Diana era la figlia di Sirto Sorini, morto nel 2021 a 88 anni detenendo il recordo di essere l’unico urbinate ad aver partecipato a tutte le edizioni della Festa dell’Aquilone. Diana era anche la sorella di Laerte, stimatissimo docente universitario.

Molti i messaggi di condoglianze sopraggiunti alla famiglia. L’Amministrazione Comunale esprime profondo cordoglio: «Oltre ad una concittadina, Diana – ha dichiarato il sindaco Maurizio Gambini - era anche un’amica. La notizia mi ha scosso nel profondo e ha colpito tutta la nostra comunità. Non ci sono parole per esprimere il dolore che la sua morte prematura, avvenuta in circostanze tanto terribili, possa aver provocato nella sua famiglia e tra i suoi affetti più cari, ai quali va il mio pensiero e la mia vicinanza. A nome di tutta l’Amministrazione Comunale porgo loro le più sincere condoglianze». Anche l’Amministrazione di Riccione, i colleghi, il personale e degli studenti del liceo Volta-Fellini hanno espresso dolore e vicinanza alla famiglia dell’insegnante. Il dirigente scolastico Paride Principi ha ricordato: «Diana era a Riccione da 30 anni, prima all’Istituto d’Arte, poi con la fusione, al nostro liceo scientifico artistico. I suoi studenti sono sotto choc».

Anche il figlio era morto in un incidente

La tragedia di una morte in strada aveva già duramente colpito la famiglia di Diana che, circa 20 anni fa, aveva perso un figlio, a Mazzaferro, in un incidente stradale. «Ho il cuore pieno di dolore – racconta Maria Francesca Crespini –Conoscevo Diana da ragazzina, giocavamo nel Cus Urbino assieme a basket, ci frequentavamo, facevamo le feste di compleanno assieme. Questa amicizia non si è mai persa, anzi si è rinsaldata quando sono diventata presidente dell’Ars Ducale. Suo padre ne è stato il fondatore. I suoi figli sono soci. Ci salutavamo sempre con un grande affetto. Siamo molto addolorati». Da stabilire la data delle esequie. Diana lascia il marito, il noto restauratore Enzo Petrucci, i figli Andrea e Silvia.