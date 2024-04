FANO Rispetto all'aumento decretato da Arera del 5.6% grazie al recupero dell'evasione a Fano si applicherà una diminuzione del 1.2 alle utenze domestiche e del 2.2 di quelle non domestiche. Viene definito “aggiornamento” ma in realtà si tratta di un aumento. È arrivato in consiglio comunale, l’ultimo di questa tornata amministrativa, il nuovo piano tariffario, redatto dall’Amministrazione Comunale per quanto riguarda la riscossione della tassa sui rifiuti: la Tari.

Il piano



Il piano tiene conto delle disposizioni di Arera, l’Autorità nazionale di regolazione per l’energia e ambiente che ha previsto per l’anno in corso e per il 2025 un aumento della tassa del 5,6 per cento, un aumento non da poco se si pensa che il calcolo dell’importo tiene conto solo in via marginale della capacità contributiva dell’utente, basandosi anche sui metri quadri della propria abitazione e sul numero dei componenti del gruppo familiare. Tuttavia, il Comune di Fano è riuscito a contemperare l’aumento della Tari che ormai ha raggiunto i 14 milioni di euro, effettuando una grande attività di recupero della tassa evasa, pari a 1.400.000 euro, che verrà utilizzato proprio per il contenimento dell’aumento di Arera.



Il che significa, come ha messo in evidenza l’assessora alle Finanze Sara Cucchiarini, che invece di un aumento del 5,6 per cento che coinvolgerà gli utenti di altri Comuni, nel Comune di Fano si ridurrà l’aumento di Arera di 1,2 per cento relativo alle utenze domestiche e del 2,2 per cento quelle non domestiche. Per cui la spesa superiore sarà richiesta alle utenze domestiche Tra l’altro invece di concentrare tutto nell’anno in corso, l’Amministrazione Comunale ha preferito salvaguardare l’utenza anche per il prossimo anno, dividendo razionalmente il fondo a disposizione derivanti, come abbiamo detto, dal recupero dell’evasione. Recupero che, per se stesso, in moti casi non è stato indolore, derivato dagli accertamenti effettuati dalla società Andreani Tributi appositamente incaricata dal Comune stesso, tramite il riscontro tra i metri quadri dell’abitazione denunciata dal contribuente e quelli segnalati dall’ufficio del registro.



I costi



Per quanto riguarda la copertura dei costi del servizio, si è deciso di addebitare all’uso domestico il 57,23 per cento della spesa e all’uso non domestico il restante 42,77. Di queste a pagare l’importo più alto sono i banchi di mercato che espongono generi alimentari ai quai viene applicata una tariffa fissa di 13, 9 euro per metro quadro più una tariffa di 12,2; seguono le pescherie, le rivendite di ortofrutta, le pizzerie al taglio, i negozi di fiori e piante con relativi importi di 11,7 e di 10,2; in terza posizione si pongono i ristoranti, le osterie, le trattorie i pub con 8,9 e con 7,9. Con il proposito di raggiungere un obiettivo di più equo equilibrio fiscale, l’Aset da tempo si dichiara pronta ad applicare la raccolta dei rifiuti tramite i cosiddetti cassonetti intelligenti.

Raccolta che già altri Comuni hanno applicato da tempo. Una forma sperimentale che commisura il pagamento de servizio alla quantità dei rifiuti raccolti è già in atto nel Comune di San Costanzo. Per introdurla a Fano occorre procedere tramite un provvedimento dell’Amministrazione Comunale che sulle prime provocherà un inevitabile aumento della tariffa per coprire l’investimento necessario, ma che poi metterà nelle condizioni l’utenza di pagare meno se produrrà meno rifiuti.