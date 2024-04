Addio a Mario Vivani, ex calciatore dell'Ascoli che negli anni Settanta (da capitano) approdò in Serie A con Carletto Mazzone

URBINO - E' morto all'ospedale di Urbino dove era stato ricoverato, Mario Vivani, ex calciatore dell'Ascoli allenato da Carlo Mazzone centrocampista della squadra che negli anni Settanta passò dalla serie C alla serie A. Di quella squadra facevano parte Masoni, Vezzoso, Schicchi, Pagani, Castoldi, Minigutti, Colombini, Vivani, Bertarelli, Gola, Campanini. Mario Vivani era nato a Cagli e si è spento all'età di 75 anni, compiuti lo scorso febbraio. E' stato capitano dei bianconeri ed ha disputato due stagioni in Serie A con la maglia dell'Ascoli, per un totale di 31 presenze in massima serie.

Ritiratosi dall'attività agonistica ha intrapreso la carriera di allenatore a, Carpi (1983-1984), nel Modena (1988-1989), alla Cagliese, nella Fermana (1992-1993), nella Civitanovese, al Tolentino, nel Gubbio, poi a Fabriano e infine ancora alla Cagliese.