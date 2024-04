TREIA Minaccia il suicidio e viene salvata da carabinieri e vigili del fuoco. L’allarme è scattato ieri mattina intorno alle 11 quando una 45enne residente a Treia, sola in casa, ha chiamato il 112 dicendo di voler compiere un gesto estremo. Immediatamente è scattata la mobilitazione. Sul posto, nel volgere di pochi minuti, sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Macerata insieme ai colleghi della locale stazione e di quella di Montefano. Con loro anche i vigili del fuoco del comando provinciale.

La ricostruzione

La donna era in uno stato di evidente alterazione psicofisica e dava segni di squilibro mentale, continuando a dire di volerla fare finita. Militari dell’Arma e vigili del fuoco sono riusciti a instaurare un dialogo con lei, convincendola a desistere dai suoi intenti. Una storia a lieto fine per merito della sensibilità dei soccorritori, che hanno avuto il giusto tatto per affrontare una situazione critica. Alla fine la 45enne ha accettato di sottoporsi alle cure dei medici ed è stata portata in ambulanza all’ospedale di Macerata per tutti gli accertamenti del caso. Provvidenziale, come detto, la tempestività dell’intervento e la sensibilità dei carabinieri e dei vigili del fuoco.