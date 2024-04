Macerata, ubriachi al volante e con la droga in tasca: strage di patenti e raffica di denunce

MACERATA - Quattro omini denunciati per guida in stato di ebbrezza, spaccio e porto di armi ed oggetti atti ad offendere, altre cinque segnalate alla Prefettura per la violazione della normativa sugli stupefacenti. È il bilancio dei controlli dei carabinieri di Macerata su alcool e droga.

Addio patenti

Tre sono i documenti di guida ritirati ad automobilisti che hanno manifestato sintomi tali da richiedere il ricorso all’alcoltest, con la loro conseguente denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Macerata per guida in stato di ebbrezza. Il primo è stato un 27enne di Macerata controllato la notte dello scorso 10 aprile in via Gigli alla guida della sua autovettura Mini Cooper: aveva un tasso alcolemico pari a 1,63 g/l.

L'incidente a Monte San Giusto lo scorso 29 marzo è stato, invece, il motivo dell’accertamento effettuato nei confronti di una delle persone coinvolte.

Un uomo di 62 anni di Monte San Giusto, è risultato positivo all’alcoltest con un tasso pari a 1,50 g/l. È invece risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 1,00 g/l il 63enne fermato, sempre dai carabinieri di Macerata, la notte del 13 aprile a Borgo Sforzacosta.

Spaccio

La denuncia per spaccio nasce da un’operazione svolta dai carabinieri della Stazione di Monte San Giusto il pomeriggio del 10 aprile. Durante i controlli antidroga, i militari si sono imbattuti in una Peugeot con a bordo un cittadino di origini marocchine di 60 anni ed una ventenne italiana residente nella provincia di Fermo. Nel corso della perquisizione l’uomo è stato trovato in possesso di circa 2 grammi di hashish e di un coltellino intriso di droga. Mentre la donna è risultata in possesso di due piccole dosi, una pari a gr. 1,30 di hashish ed una pari a gr. 0,50 circa di cocaina. La successiva perquisizione effettuata con l’ausilio dell’unità cinofila antidroga della Compagnia della Finanza di Civitanova Marche, ha consentito di rinvenire presso l‘abitazione del cittadino marocchino, altri 5 grammi circa di hashish oltre a materiale per il confezionamento delle singole dosi. L’uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti oltre che per il porto ingiustificato del coltellino, mentre la donna è stata segnalata alla Prefettura.

Le segnalazioni

Le altre segnalazioni all’UTG-Prefettura di Macerata per uso non terapeutico di stupefacenti sono, invece, il risultato dell’attività svolta, durante la scorsa settimana, dalle pattuglie della Sezione Radiomobile di Macerata impegnate in specifici servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di droga. Le cinque persone segnalate - due 19enni italiani residenti a Mogliano e Morrovalle, un 23enne italiano abitante nel capoluogo, un 46enne italiano abitante a Treia e un 42enne di origine indiana residente a Tolentino - sono state trovate in possesso, i primi tre, di piccole quantità di hashish pari a complessivi 5 grammi circa, ed i restanti due di piccole dosi di eroina pari a complessivi grammi 3,35, il tutto sottoposto a sequestro amministrativo.