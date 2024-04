Morrovalle, brucia sterpaglie, il rogo si allarga e lui si sente male: inutile il soccorso, muore dopo poco

MORROVALLE Tragedia nelle campagne di Morrovalle. Un anziano di 81 anni è morto in contrada Cunicchio. Stando a una prima ricostruzione pare che stesse bruciando delle sterpaglie quando ha perso il controllo delle fiamme e si è sentito male.

L'allarme alle 19

Un malore che gli è stato fatale: per lui non c’è stato nulla da fare. L’allarme è scattato intorno alle 19. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Gli operatori dell’emergenza hanno provato a rianimarlo ma per l’anziano non c’è stato nulla da fare.