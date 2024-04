TOLENTINO Aveva 76 anni l’architetto e ingegnere tolentinate Alessandro Alessandrini, professionista di indiscussa esperienza, operativo dal 1972, conosciuto, apprezzato e stimato non solo in ambito locale ma anche fuori regione. L’uomo è morto sabato mattina nella sua abitazione, in via Fratelli Cervi, a causa di un improvviso malore. Era nel suo giardino quando si è sentito male.

APPROFONDIMENTI L'AMORE PIU' GRANDE La mamma di Andrea Pazzelli: «Mio figlio in coma 24 anni, per accudirlo abbiamo lasciato il lavoro»

Lo choc

La morte di Alessandro Alessandrini ha lasciato tutti sconvolti. Tra i tanti importanti progetti realizzati dal professionista, erano due quelli che gli stavano più a cuore: un intervento a Milano, un importante complesso a valenza multidisciplinare mista residenziale direzionale per circa 280 appartamenti di lusso, e quello realizzato, come joint venture con una importante società italiana di rilievo internazionale, ad Accra, capitale del Ghana. Si tratta di un appalto internazionale del valore di 180 milioni di dollari per la costruzione di una cittadella sanitaria dove sono stati realizzati ospedali specialistici, strutture ricettive alberghiere, residenze sanitarie e centri riabilitativi. Due importanti interventi di alto standard qualitativo di cui era fiero ed orgoglioso e che conservava tra i suoi più bei ricordi professionali. Lascia la moglie Giulia, i figli Chiara ed Alberto, il genero Alessio, i nipoti Claudio e Lorenzo e la sorella Donatella. I funerali si svolgeranno oggi alle 10 nella chiesa di San Catervo, a Tolentino. La famiglia per la funzione funebre ha chiesto opere di bene al posto dei fiori.

Le passioni

L’architetto e ingegnere Alessandro Alessandrini era un grande appassionato di viaggi e di fotografia. Era figlio degli storici ex gestori del bar Alessandrini, sotto il palazzo municipale. Tantissimi gli attestati di cordoglio pervenuti alla famiglia del professionista di Tolentino in questo momento di profondo dolore.