Lutto a Ostra Vetere, morto l'ex vice sindaco Gaetano Truffellini. Il ricordo commosso di Massimo Bello

Morto Gaetano Truffellini, ex vicesindaco di Ostra Vetere. Una scomparsa prematura quanto improvvisa, uno choc per tutta la comunità e non solo. «Ho appreso, poco fa, che l’amico Gaetano Truffellini non c’è più. Se ne è andato, improvvisamente, lasciando un dolore e, allo stesso tempo, una speranza. Se ne è andato, lottando, fino all’ultimo respiro. Perché Gaetano era un uomo forte, dal mite carattere, ma autorevole e deciso. Aveva sempre lottato, combattuto per affermarsi» sono le parole di Massimo Bello, presidente del Consiglio comunale di Senigallia e già sindaco del Comune di Ostra Vetere, dopo avere appreso della scomparsa dell’amico Gaetano Truffellini, che di Bello, durante il suo primo mandato di sindaco ad Ostra Vetere (2004-2009), è stato il suo vice sindaco. «Il mio cordoglio alla famiglia e a tutta la comunità di Ostra Vetere» fa sapere il presidente Bello, che domani pomeriggio (lunedì 18 dicembre) sarà presente ai funerali dell'amico prematuramente scomparso, che si terranno a Pongelli alle ore 15.

Il ricordo

«Conobbi Gaetano nel 2004 – dice il presidente Bello - durante la prima campagna elettorale, che mi vide eletto sindaco del Comune di Ostra Vetere. Al mio fianco, tra gli altri, c’era anche lui. Una squadra giovane e lui, con qualche capello bianco, rappresentava il decano di un gruppo che, per la prima volta, si stava assumendo la responsabilità di governo di un paese della splendida collina marchigiana. Gaetano era il mio Vice Sindaco, il buon padre di famiglia, con cui, nel primo mandato, guidai Ostra Vetere; mi consigliava, mi sosteneva, mi suggeriva, con la sua esperienza di vita e con il suo equilibrio. Gaetano era un insegnante, un uomo di cultura, ma non si vantava dei suoi titoli e della sua professionalità».

«Educato, umile, affabile»

«Gaetano era educato, un uomo di altri tempi, gentile, affabile, per certi versi umile, un signore – aggiunge Bello - che amava dialogare e confrontarsi con tutti, per trovare sempre una soluzione; una persona a modo, che sapeva e voleva rispettare tutti, riuscendoci Modesto, capace di comprensione, sensibile alla sofferenza, pieno di dignità, disponibile al bisogno, ricco di speranza e pronto al perdono.

Era stato un maestro della scuola elementare. Uno di quei maestri, che proveniva dalla "gavetta", dal sacrificio, e che, ad un certo punto della sua esistenza, aveva realizzato il sogno di fare il magister».

«La morte improvvisa di Gaetano è stata per me, quest’oggi, un dolore terribile – prosegue - perché ho perso un amico, con il quale ho condiviso una parte importante del mio percorso istituzionale, amministrativo e politico»

«Ha preservato la sua anima da cinismo e ipocrisia»

«Gaetano ha lottato e difeso le cose in cui ha creduto, per le quali ha vissuto. Ha saputo preservare – conclude il Presidente Bello - la sua anima dal cinismo e dall’ipocrisia, circondandola di valori d’umanità, di bontà e d’amore. Una vita come la sua, così piena e vera, gli ha permesso di assaporare i valori, le speranze, le gioie e i dolori, le vittorie e le sconfitte, dandogli anche la forza di affrontare la morte, con dignità e serenità. Non è stato facile per me, e non lo è ancora, credere che egli non sia più con noi. Per me oggi è difficile perché le persone, a cui vogliamo bene, non dovrebbero mai lasciarci». Nella foto di repertorio (Truffellini, il primo da destra), ad Assisi con l'Assessore alla Cultura del Comune, durante una visita istituzionale, Massimo Bello e Gaetano Truffellini per promuovere un patto di amicizia tra il Comune di Ostra Vetere e il Comune umbro, e per rendere omaggio a Padre Angelo Api, francescano della Basilica di Assisi e originario di Ostra Vetere.