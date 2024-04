MONTECASSIANO Cordoglio a Montecassiano e in tutta la provincia per la scomparsa di Domenico Ticà, storico sindacalista della Cgil che ha perso la vita domenica mattina a Treia, a seguito di un incidente stradale mentre era in sella alla sua moto. In tanti ieri si sono stretti attorno alla famiglia (il 70enne lascia la moglie Simona e le figlie Elisa e Silvia) alla camera ardente aperta nel pomeriggio all’obitorio dell’ospedale di Macerata. Oggi i funerali alle 16.30 alla chiesa Collegiata di Montecassiano.

L’incredulità

«Abbiamo appreso con incredulità la notizia dell’improvvisa scomparsa di Domenico Ticà, presidente del comitato provinciale Inps di Macerata e componente del comitato regionale Inps Marche» scrivono Emanuela Zambataro, Tiziana Mosca e Marco Mancini dei comitati regionale e provinciale dell’Inps. «L’immagine che di lui conserveremo - aggiungono - è quella di un uomo che ha fatto della condivisione, dell’innovazione e della trasparenza la sua bandiera, valori che ha praticato anche attraverso l’impegno profuso nel far conoscere ai cittadini maceratesi l’attività svolta dall’istituto. Persona gentile e determinata al tempo stesso, Domenico ha raccolto la stima di tutti i colleghi, ai quali era legato da un sentimento di profondo affetto. Il suo entusiasmo, l’attenzione ai bisogni del territorio, la spinta propulsiva che ha caratterizzato il suo ruolo di rappresentanza all’interno dell’Ente saranno da esempio per tutti noi e ci accompagneranno lungo il percorso».

Antonio Bravi, sindaco di Recanati, ha ricordato come Ticà sia stato «molto spesso presente con la nostra amministrazione, sempre pungolandoci a fare di più e a fare meglio, soprattutto nell'ambito delle politiche sociali. Pochi giorni fa era appunto con noi, mentre si discuteva di accompagnamento al mondo del lavoro di persone con disabilità. Sentiremo fortemente la sua mancanza». La docente universitaria Paola Nicolini aggiunge: «Ci siamo visti e abbiamo a lungo parlato, alla fine di una iniziativa dedicata all’accompagnamento al mondo del lavoro di persone con disabilità. Sempre presente, con impegno e con passione, ogni volta che si trattasse di un problema in cui il sindacato poteva essere d'aiuto. Stento a credere che non avremo altre occasioni per scendere insieme in campo a favore dei più fragili e dei più deboli».