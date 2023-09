Napolitano, il cordoglio di Matteo Ricci: «Forte legame con Pesaro. Tra i protagonisti della legge speciale per il Museo Nazionale Rossini». Il ricordo di Lucia Annibali

Cordoglio per la scomparsa del Presidente della Repubblica emerito Giorgio Napolitano. «L’Italia perde uno straordinario uomo di Stato e di cultura - ha detto Matteo Ricci, sindaco di Pesaro - che con esperienza e imparzialità ha guidato il Paese in una delle fasi storiche più complesse. Protagonista della storia della nostra Repubblica, tra i più autorevoli esponenti della sinistra italiana, Napolitano aveva stretto un forte legame con Pesaro. Assiduo frequentatore del Rossini Opera Festival, ha avuto un ruolo centrale nella costruzione del progetto internazionale che ha fatto del genio del compositore un brand italiano nel mondo. È stata una grandissima soddisfazione vederlo come membro d’onore del comitato per le celebrazioni in vista del 150esimo rossiniano, ed è stato motivo d’orgoglio averlo tra i protagonisti della legge speciale che nel 2019 ci ha consentito di inaugurare il Museo Nazionale Rossini».

Morani: «Un onore eleggerlo»

Anche Alessia Morani (Pd) lo ha ricordato con un post: «Ci ha lasciati Giorgio #Napolitano, gigante e protagonista assoluto della politica italiana.

Un uomo delle istituzioni che ha servito il proprio paese nei momenti più difficili. Mai si è sottratto alla responsabilità del ruolo che ha esercitato con rigore, determinazione e coraggio. Un politico di sinistra, convintamente riformista. Un esempio per tanti di noi. Ho avuto l’onore di eleggerlo alla Presidenza della Repubblica nel 2013. Che la terra ti sia lieve grande Presidente».

Il ricordo di Lucia Annibali