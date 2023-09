Morto Giorgio Napolitano: addio al presidente emerito della Repubblica. Il suo lungo rapporto con le Marche. Le foto

Morto Giorgio Napolitano, il presidente della Repubblica emerito aveva 98 anni compiuti lo scorso 29 giugno. Napolitano si è spento alle 19.45 nella clinica Salvator Mundi al Gianicolo in Roma, dove era ricoverato da tempo e seguito, sempre, dalla moglie Clio Bittoni, 88 anni, marchigiana, e dai figli Giulio e Giovanni.

La carriera politica



Napolitano è stato l'11esimo Presidente della Repubblica Italiana, il primo della storia (e il più anziano) eletto due volte: è stato in carica dal 15 maggio 2006 al 14 gennaio 2015, dopo una lunga militanza del PCI.

Migliorista, europeista, il primo comunista in visita ufficiale negli Usa. Deputato della Repubblica, per la prima volta, nel 1953 dopo essersi laureato nel 1947, a soli 22 anni, in giurisprudenza. Parlava perfettamente l'inglese, imparato durante la guerra dagli americani: dettaglio, uno dei tanti, determinante per la sua ascesa. Fu ministro dell'Interno, poi europarlamentare, infine senatore a vita. Terzo presidente napoletano dopo De Nicola e Leone. Lunghissima, come la sua vita, la carriera politica di Re Giorgio.

Il rapporto con le Marche



Intenso il suo rapporto con le Marche, non solo per le radici della sua amata moglie, Clio, originaria di Chiaravalle. Nel 2015 era entrato nel comitato per il 150esimo di Rossini (era già presidente emerito). Fu invece il suo amico Giorgio De Sabbata a portarlo a Pesaro, nel 2012, in occasione della Festa del 25 Aprile.

Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano venne a Pesaro per le celebrazioni del 67° anniversario della Liberazione. Quattro anni prima, nel 2008, Napolitano era stato nelle Marche governate da Spacca per due giorni di fila: diverse tappe, tra le quali Ancona (nell'Aula Magna della Facoltà di Ingegneria e poi al Teatro delle Muse e al porto), Chiaravalle, Pesaro (il Conservatorio Rossini), Palazzo Ducale di Urbino e Senigallia.

Il baciamano a Lucia Annibali

Emozionante il baciamano del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, l'8 marzo 2014, in occasione della consegna dell'Onorificenza di Cavaliere dell OMRI a Lucia Annibali, nel corso della celebrazione della Giornata Internazionale della Donna. Un gesto di vicinanza, cortesia, rispetto, affetto e delicatezza nei confronti dell'avvocatessa di Urbino sfregiata con l'acido a Pesaro (poi deputata eletta nel 2018 con il Pd e poi passata l'anno dopo a Italia Viva)

Il discorso a Pesaro nel 2012 ancora attuale



Ecco alcuni passi di quel discorso che il Presidente pronunciò nel 2012, a Pesaro, in una piazza del Popolo letteralmente gremita: «Abbiamo bisogno della politica come impegno inderogabile che nella Resistenza venne da tanti riscoperto per essere poi quotidianamente praticato». Poi, sui partiti: «Nulla ha potuto e può sostituire il ruolo dei partiti, nel rapporto con le istituzioni democratiche. Occorre allora impegnarsi perché dove si è creato del marcio venga estirpato, perché i partiti ritrovino slancio ideale, tensione morale, capacità nuova di proposta e di governo». Infine, sulle riforme: «Sollecitare anche con accenti critici, riforme istituzionali e politiche; e mi rammarico che si sia, in questa legislatura e nella precedente, rinunciato a ogni tentativo per giungere in Parlamento a delle riforme condivise. Servono definire norme che sanciscano regole di trasparenza e democraticità nella vita dei partiti, compresi nuovi criteri, limiti e controlli per il loro finanziamento, e per varare una nuova legge elettorale che restituisca ai cittadini la possibilità di scegliere i loro rappresentanti, e non di votare dei nominati dai capi dei partiti. Rinnovamento, fiducia e unità sono le condizioni per guardare positivamente a tutti i problemi economici e sociali che ci assillano e che presentano aspetti drammatici per le famiglie in condizioni più difficili». Tutti concetti ancora attuali.