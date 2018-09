Negramaro in ansia per Lele Spedicato, lacrime della moglie: «Sei il mio tutto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ledelladideiricoverato al Vito Fazzi di Lecce a seguito di un'emorrogia cerebrale. «Già due volte, per esperienze personali, la natura... il corso degli eventi mi hanno messa davanti all’ineluttabilità della vita - inzia così il post sui social di, attrice teatrale - E alla consapevolezza della fragilità umana. Ma adesso è diverso perché lo STOP/PAUSE è accaduto alla persona più bella che io abbia mai conosciuto, al mio presente, al mio futuro. Al mio tutto. All’Amore in persona».«Scrivoad amici vicini e lontani - prosegue - a sconosciuti e conoscenti, a stars e a fans per il sostegno, per le preghiere e per l’energia positiva che state dimostrando. Sono certa che in qualche modo gli stia arrivando quest’ondata di amore, incoraggiandolo a reagire ancora più forte. E conoscendolo, anche Lele vi ringrazierebbe con un abbraccio uno ad uno!».