Napolitano e le Marche: dalla moglie Clio, originaria di Chiaravalle, al delicato baciamano a Lucia Annibali

Intenso il rapporto di Giorgio Napolitano con le Marche, non solo per le radici della sua amata moglie, Clio, originaria di Chiaravalle. Nel 2015 era entrato nel comitato per il 150esimo di Rossini (era già presidente emerito). Fu invece il suo amico Giorgio De Sabbata a portarlo a Pesaro, nel 2012, in occasione della Festa della Liberazione. Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano a Pesaro per le celebrazioni del 67° anniversario della Liberazione. Quattro anni prima, nel 2008, Napolitano era stato nelle Marche governate da Spacca per due giorni di fila: diverse tappe, tra le quali Ancona (nell'Aula Magna della Facoltà di Ingegneria e poi al Teatro delle Muse e al porto), Chiaravalle, Pesaro (il Conservatorio Rossini), Palazzo Ducale di Urbino e Senigallia.