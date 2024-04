PESARO Al mare è già rebus sosta per il turismo che verrà anche se il Comune è corso in soccorso confermando il ritorno delle navette gratuite e l’apertura degli stalli a Sottomonte già nella seconda parte di maggio. A preoccupare però il destino degli stalli dell’istituto alberghiero Santa Marta: il numero questa estate verrà ridotto. La decisione è ormai presa, dovuta all’arrivo per agosto del bosco itinerante che ha iniziato il suo “cammino” la scorsa settimana da piazza del Popolo. Le alberature saranno poi piantumate in via definitiva nell’area dell’alberghiero che da luglio, come tutte le estati la mette a disposizione dei bagnanti e dei turisti degli hotel. Anzi, una delle sicurezza emerse nei giorni scorsi è che i posti a disposizione delle esigenze degli albergatori resteranno, molto più probabile è che a essere tagliati saranno gli stalli riservati agli scooter.

Le esigenze

Per le esigenze degli hotel di Levante sono stati destinati, in convezione con Comune e Pesaro Parcheggi, dei posteggi nell’area più vicina alla Statale. Lo scorso anno lo spazio per la sosta dei bagnanti intorno ad una parte del perimetro dell’alberghiero era comunque stato già ridotto per lasciare spazio al Festival Utopia e da questa estate saranno eliminati altri posteggi. «Per dar corso all’operazione del Bosco al Santa Marta – entra nel merito il consigliere comunale e referente del progetto, Michele Gambini – si perderanno una cinquantina di stalli. Sulla base della piantina e della riorganizzazione dell’area, che è una valvola di sfogo da sempre per i bagnanti, già da questi mesi, una porzione lato mare, sarà interessata dalla preparazione del terreno. Motivo per cui insieme alla scuola, abbiamo suddiviso il perimetro intorno all’alberghiero in cinque aree: area 1 che resta invariata come lo scorso anno e destinata alle esigenze degli albergatori, proprio a fianco alla palestra della scuola. Le aree 2 e 3 saranno di sosta per i bagnanti e nell’area 5 del parco del Santa Marta e destinata al bosco, i lavori partiranno già a maggio. Una parte del secondo spazio sarà diviso a metà fra auto e sosta degli scooter, di fianco alla scuola. Gli albergatori potranno quindi beneficiare della parte sul fronte, che come lo scorso anno sarà divisa a metà insieme ai posteggi per le auto dei bagnanti».

La previsione di riordino della sosta progettata con il format del Bosco che cammina, potrebbe portare a una modifica sostanziale dall’estate 2025 a sentire i progettisti, quando una parte degli stalli per le auto, verranno trasformati in posteggi per le biciclette. «Con i lavori di riqualificazione e piantumazione del bosco in una delle nostre aree – spiega anche il dirigente dell’alberghiero, Roberto Franca – una parte del perimetro verrà pavimentato. Nel caso in cui nel corso della prossima estate ci siano maggiori necessità da parte degli hotel e tutti gli stalli sul fronte fossero occupati, c’è la possibilità a beneficio degli albergatori di usare anche la parte opposta e pavimentata, ricavando qualche stallo in più nell’area lato Pesaro». Intanto il Comune, in collaborazione con Adriabus, conferma le linee - “Viale Trieste”, “Sottomonte”, “Notturna”, “Baia Flaminia”. Le navette saranno collegate agli spazi di sosta dislocati nella città, tra cui il parcheggio gratuito di Villa Marina che contiene può accogliere 170 auto e 63 motorini. Confermati anche quelli a Sottomonte ("ex CPA" ed Imprevisto), dal 18 maggio al 15 settembre e l’area di sosta al Santa Marta dall’8 giugno all’1 settembre. Sarà inoltre permessa la sosta nel lato monte di strada delle Marche nel tratto compreso tra l’ex distributore e il limite del centro abitato di Pesaro; nel tratto la velocità massima di percorrenza sarà di 30 km/h.