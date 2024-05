Vuelle, per evitare la retrocessione in A2 non basta battere Venezia. Serve più di un miracolo

VENEZIA - Bisogna essere chiari, inutile girarci tanto intorno. Alla Vuelle serve più di un miracolo per evitare la discesa in A2.

Detto e ridetto mille volte alla Carpegna Prosciutto non basta vincere a Mestre contro la Reyer Venezia perchè i ragazzi di Sacchetti devono anche sperare in una serie di incastri fortunati.

Carta e matita, segnatevi cosa deve succedere: per prima cosa Treviso deve perdere al PalaVerde contro una Tortona aritmeticamente ai playoff e che può arrivare settima solo vincendo e sperando in un ko di Trento contro la Virtus Bologna, che a sua volta deve portare a casa il bottino pieno per chiudere al primo posto la regular season di Serie A. Insomma, non è così impossibile una sconfitta della Nutribullet, visto che la Bertram Yachts potrebbe terminare 7a e non 8a, senza poi considerare i diversi valori tecnici in campo con i piemontesi nettamente favoriti rispetto ai veneti.

Pistoia, la prossima avversaria di Varese, deve vincere per mantenere almeno il 6° posto in graduatoria contro una Openjobmetis che è già matematicamente salva, nonostante il KO contro Treviso di ieri a Masnago.

In caso di arrivo a pari punti tra Varese, Treviso e Pesaro, sarebbe comunque la Carpegna Prosciutto a retrocedere. Ciò significa che i marchigiani si salvano soltanto in caso di vittoria di Varese a Pistoia e di sconfitta di Treviso a Casale Monferrato con Tortona, dando per scontato – che scontato non è – il successo di Pesaro a Venezia.