PESARO - Convegni ed incontri culturali, la visita alle mostre allestite e agli stand degli espositori: torna, per la XX edizione “Caprile Agrishow” che da oggi a domenica 25 maggio, ospiterà spettacoli teatrali e musicali, concerti ed animazioni varie oltre alla possibilità di pranzare e cenare a Villa Caprile. In occasione della manifestazione, curata dall’istituto d’agraria Cecchi, sarà possibile visitare i giardini storici e saranno attivi gli antichi Scherzi d’Acqua e le visite guidate.

I temi di questa edizione esplorano l’innovazione didattica, l’agricoltura multifunzionale, biologica ed integrata, la tracciabilità dei prodotti, la filiera corta, l’ecosostenibilità, la qualità della vita e dei prodotti agroalimentari e la lotta allo spreco, per sensibilizzare l’opinione pubblica e valorizzare i prodotti tipici. Si rinnova anche l’appuntamento con “Caprile illuminata” (25 e 26 maggio) dedicato al tema delle “Ri-creazioni” nella duplice accezione di svaghi dilettevoli e riletture artistiche. Nell’incantevole scenografia del giardino segreto di Villa Caprile, sabato 25 alle 17, si inizia con un raffinato concerto per arpa e fortepiano dai Maestri Paola Perrucci e Carlo Mazzoli, e due conferenze-recital (alle 18 e alle 19) dedicate agli anni dell’infanzia e dell’adolescenza di Gioachino Rossini (a cura di Maria Chiara Mazzi) e ai fasti di un celebre banchetto svoltosi a Parigi, in onore del Maestro pesarese, nel 1823, raccontati dal musicologo Marco Beghelli. Un “Petit diner” al sapore di Rossini (prenotazione 0721 2144019), chiude la serata. Domenica 26, si parte alle 11.30, con l’appuntamento “Canto della cicala allegra”, con i poeti Loris Ferri e Stefano Sanchini accompagnati dalla chitarrista Lucia Lazzari. Nel pomeriggio, alle 17, è in programma “Ieri sposi”, dedicato alle sfarzose nozze di alcuni nobili pesaresi di inizio 800 a cura di Brunella Paolini e Annalisa Cantarini dell'Ente Olivieri, arricchito dagli interventi musicali del Duo Doppiobemolle (Alessandra Bottai, violino e Maria Malgorzata Bartman, viola). Alle 18 la conferenza-recital curata da Lucia Ferrati su una eccezionale ‘prima’ al Teatro del Sole di Pesaro, con i commenti musicali del soprano Giulia Silvestri, di Pamela Lucciarini (clavicembalo) e Michele Vischi (violoncello). Quindi, alle 18.45, un prezioso omaggio musicale a Giuseppe Mazzini “chitarrista” con un concerto-conversazione di e con Marco Battaglia che suonerà la chitarra Gennaro Fabricatore (Napoli 1811), appartenuta proprio a Mazzini. Per finire, alle 19.30, il programma prevede un’originale conferenza danzata per Antonietta Pallerini, eccelsa ballerina pesarese vissuta tra fine Settecento e inizi Ottocento a cura della danzatrice e coreografa Elena Ajani. Gli incontri saranno presentati da Francesca Di Modugno, mentre le letture saranno affidate alle Voci dei Libri. Tra gli stand: la libreria Il Catalogo, le creazioni di Fiorenza Martufi e la sorprendente esposizione di prototipi di libri naturali intitolata “NaturaLetteraria”, curata da Isabella Galeazzi e Co_lore. In caso di maltempo, tutti gli incontri si svolgeranno nella Sala degli Affreschi della Villa.