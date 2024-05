Vuelle, presto il nuovo assetto organizzativo. Al lavoro per l'iscrizione in A2

La Victoria Libertas Pesaro comunica che sta proseguendo il percorso che porterà alla definizione del nuovo assetto organizzativo del Club. Nello specifico, il nuovo Consiglio di Amministrazione guidato dal neo presidente Andrea Valli si è riunito per discutere le linee guida e per delineare i prossimi step da mettere in campo. Inoltre, il CdA uscente e il nuovo CdA hanno delineato i percorsi e le formalità connesse al passaggio di consegne, con piena sintonia in termini di obiettivi e metodologie di lavoro.

L'iscrizione

Il Club comunica inoltre che in questi giorni si stanno completando tutte le attività connesse all’iscrizione al campionato di Serie A2 per la stagione sportiva 2024/2025 e che tutte le componenti societarie sono al lavoro per definire il migliore assetto organizzativo e sportivo. Le realtà che fanno parte del Consorzio Pesaro Basket e gli sponsor che sono al fianco della VL stanno dimostrando entusiasmo e fiducia nel sostenere il Club e accompagnarne il sostegno nel prossimo campionato.