ASCOLI Dopo l’incontro con Matteo Trombetta Cappellani, proprietario della Metalcoat, l’azienda bergamasca specializzata in acciaio a livello internazionale, che pochi giorni fa ha annunciato ufficialmente di avere rinunciato alla proposta di acquisto dell’Ascoli calcio, il sindaco Marco Fioravanti si è successivamente confrontato con i dirigenti bianconeri. L’opera di mediazione del primo cittadino è delicata quanto ardua: riportare le parti al tavolo della trattativa per la cessione del club. Un compito non facile.



Le condizioni di Metalcoat



Quando Metalcoat scrisse la lettera alla società di corso Vittorio Emanuele, l’Ascoli lottava per non retrocedere in serie C. Oggi, purtroppo, le condizioni sono cambiate e i piani vanno radicalmente rivisti. Su pressing dell’ambiente bianconero, Trombetta Cappellani sta rimeditando sul suo ritiro dalla trattativa, ma è recalcitrante, vuole garanzie precise, auspica che in questa operazione finanziaria vengano coinvolti anche altri imprenditori Finora gli sponsor principali, Battista Faraotti, titolare di Fainplast e la famiglia Gabrielli, hanno sempre assicurato il loro cospicuo contributo all’Ascoli, ma senza entrare nel capitale sociale. Altrettanto potrebbe fare anche Giuliano Tosti di Ciam che invece dall’Ascoli si era allontanato. Secondo i più ottimisti, la Metalcoat potrebbe nuovamente bussare alla porta bianconera, magari già nella prossima settimana. Un pio desiderio?



I tempi



Se tutto dovesse filare liscio, però, la trattativa avrà bisogno di tempo per essere perfezionata. In poche parole, quasi sicuramente, non si farà in tempo per il 4 giugno quando l’Ascoli dovrà essere iscritta al campionato di serie C. Ci dovrà dunque pensare il patron Massimo Pulcinelli a trovare i due milioni di euro per pagare gli emolumenti ai tesserati, presentare la fideiussione bancaria per l’iscrizione al prossimo campionato di serie C. Ma non è l’unico scoglio da superare perchè, salvo novità, dovrà sempre essere Massimo Pulcinelli, a impostare il calciomercato per allestire la nuova squadra, visto che la gran parte dell’organico sarà da rifare, fra calciatori in prestito ritornati alla casa madre e giocatori in scadenza di contratto ai quali non verrà rinnovato, sicuramente non alle cifre della passata stagione.

Nel frattempo, però il direttore sportivo Giannitti ha rescisso il contratto e quindi dovrà essere trovato anche colui che dovrà organizzare il team bianconero. Nel frattempo i giorni passano nell’incertezza sul futuro. Incertezza che riguarda anche gli attuali assetti societari.

Il fondo inglese e Rizzetta



Ieri Pulcinelli è tornato a parlare di una trattativa con il fondo d’investimento inglese.Nell’incontro con il sindaco Fioravanti i dirigenti bianconeri hanno ricordato gli sforzi profusi da Pulcinelli in questi anni. Il patron è finito nel mirino della contestazione e seppure qualcuno gli suggerisca di mollare tutto è investito della responsabilità di non passare, nella ultracentenaria storia dell’Ascoli, come il secondo presidente che ha fatto fallire il club. Ecco perchè, anche al sindaco, i dirigenti di corso Vittorio Emanuele, hanno ribadito che Pulcinelli, iscriverà l’Ascoli al prossimo campionato a qualsiasi costo. Nel frattempo gli azionisti americani guidati da Matt Rizzetta dovranno cedere le loro quote essendo il Campobasso stato promosso nella stessa serie dell’Ascoli.