PESARO Mai così pieno. Almeno negli ultimi anni. Il Benelli, domenica, strabordava di persone e di passione. Un catino ribollente di colori, cori, bandiere e di striscioni, letteralmente scoppiato al minuto 95, sul diagonale chirurgico di Pucciarelli che ha regalato la salvezza alla Vis nel modo più incredibile, lasciando agli annali un epico 4-3 contro una mai doma Recanatese.



La carica dei 3.000



La società pesarese ha comunicato quasi in tempo reale che i paganti per il ritorno playout sono stati 2.944, per un incasso di 36mila euro. Considerando i 296 tifosi ospiti che si sono accomodati nel settore a loro dedicato, a cui aggiungere qualche decina di accredito concesso come da copione ai giallorossi, vien da sé che i cuori pulsanti biancorossi erano oltre 2.500. La prova, l’ennesima, che il calcio a Pesaro esiste al di là della passione per il basket. La Vis, nella sua storia ultracentenaria, mai è andata oltre il terzo livello del calcio professionistico. Anzi, quello presente è il momento forse più propizio di sempre, se è vero che ci si appresta ad affrontare il settimo anno di C a fila, quando la più lunga permanenza in terza serie era al massimo arrivata a cinque campionati (era Bruscoli, dal 2000 al 2005).



Se il vetusto ma più volte rinnovato stadio pesarese - l’ultima volta proprio la scorsa estate-autunno - avesse avuto una capienza superiore alle 3.000 unità, l’impressione è che le presenze domenica sarebbero state ancor di più. Tutto ciò per una partita che rimarrà nella storia del calcio pesarese, come la finalissima playoff di C2 di Arezzo contro il Rimini del giugno 2000 e pure di più. Una salvezza che, arrivata come è arrivata, vale la vittoria di un campionato. Soprattutto perché si è passati in un amen dall’inferno al paradiso, dalla disperazione alla gioia, dopo settimane vissute sull’orlo di una crisi di nervi. Dopo un girone di andata positivo, in cui però era arrivato qualche pareggio di troppo per potersi staccare dal gruppone e vivere un’annata un minimo serena, nel giorno più bello la Vis si era sciolta come neve al sole.

Dopo il poker rifilato al Pescara del 18 febbraio è iniziata infatti una crisi che pareva senza fine. Tutto è cominciato proprio contro la Recanatese, al Tubaldi dove i pesaresi si erano fatti male da soli, ed è continuato con un periodo in cui sono arrivate solo sconfitte, eccezion fatta per il pareggio di Pineto. Un punto in sette partite che ha convinto la società a cambiare guida tecnica, sostituendo non senza umano dispiacere Simone Banchieri, a cui a gennaio era stato prolungato il contratto, con un cavallo di razza come Roberto Stellone.



In pochi, su e giù per l’Italia, credevano possibile che l’artefice del Frosinone dei miracoli (doppio salto, dalla C alla A, tra il 2013 e il 2015) accettasse Pesaro, soprattutto dopo aver rifiutato piazze importanti come Lecco e Pescara, ma Menga, il direttore, e il presidente Bosco sono riusciti nell’impresa. Alla fine, con Stellone in panchina, la Vis ha colto 3 vittorie in casa su 3, quelle su Perugia e Juve Next Gen che hanno permesso di affrontare il playout in casa col doppio risultato, più l’incredibile 4-3 di domenica scorsa. Tre partite in casa e tre successi, quando nelle precedenti 15 gare al Benelli disputate quest’anno - 15 e non 17, perché le prime 2 sono state giocate in esilio, curiosamente proprio al Tubaldi per via dei lavori al Benelli - si era esultato solo il 22 ottobre con la Recanatese (altro segno del destino) e col Pescara, nel 4-0 tante volte citato. Cambio di passo finale casalingo decisivo, dunque.



Cambiando radicalmente discorso, la Vis ieri ha comunicato «di aver esonerato il responsabile del settore giovanile Enea Corsi». Cambio di guida, con uno scarno comunicato in cui comunque si fanno «i migliori auguri per il prosieguo della propria carriera professionale». Una carriera che, giurano i colleghi nella vicina Romagna, dovrebbe proseguire a Rimini con analogo incarico.