ANCONA Giornata interlocutoria quella di ieri sul fronte del direttore sportivo. Dopo i numerosi e ripetuti contatti dei giorni passati ieri c’è stata una pausa di riflessione utile per tirare le fila del lavoro già svolto e per approfondire alcune valutazioni sugli elementi emersi in questo ultimo periodo. E’ il momento anche del confronto all’interno della società, con uno sguardo ben diritto verso l’immediato futuro. Si tratta di una scelta molto importante quella davanti alla quale si trova il vertice della società, una decisione che non può essere sbagliata. Il tassello del direttore sportivo è strategico nella pianificazione del prossimo futuro dell’Ancona.



Le scelte

Vista l’esperienza purtroppo negativa che ha caratterizzato l’annata agonistica appena andata in archivio, con ben tre allenatori che si sono alternati alla guida della squadra e soprattutto con tensioni, frizioni e contrasti interni che si sono inevitabilmente ripercossi sul rendimento della squadra adesso è necessario andare sul sicuro. L’arrivo di Roberto Boscaglia è stato determinante per salvare l’Ancona ma, in considerazione di come l’esperto allenatore siciliano si è posto non solo nei confronti della squadra ma anche della società, ha un peso anche sulla figura del prossimo direttore sportivo. Appare chiaro che nell’ottica di creare da subito la giusta sintonia fra allenatore e direttore sportivo nella scelta di quest’ultimo Boscaglia avrà, in qualche modo, una voce in capitolo.



Gli intrecci



Gli incontri e i contatti che Roberta Nocelli ha avuto nei giorni scorsi con potenziali candidati alla poltrona piazzata dietro la scrivania del direttore sportivo in via Schiavoni hanno portato ad individuare alcuni profili di sicuro interesse. Fra questi c’è sicuramente Alessandro Frara, professionista giovane ed emergente che ha iniziato la propria carriera dirigenziale nel Frosinone lavorando dapprima come responsabile del settore giovanile. Una società nella quale Frara è di casa essendone stato il capitano in campo e fra i protagonisti della scalata del club ciociaro nel calcio che conta. Dopo di che Frara ha deciso di uscire dal porto sicuro della sua società madre accettando la proposta del presidente della Lucchese Andrea Bulgarella. L’esperienza in Toscana si è conclusa per lui a marzo, dopo le dimissioni del direttore generale Mangiarano. Guarda caso Bulgarella prima di sbarcare a Lucca è stato a lungo presidente del Trapani, la squadra che qualche anno dopo proprio Boscaglia ha condotto dalla quarta serie sino alla serie B.



L’ad biancorossa Roberta Nocelli è in partenza per Catania al seguito della formazione della Primavera dell’Ancona che domani sarà impegnata sul campo dei pari età del Catania per il ritorno della finale del campionato di appartenenza. E’ l’occasione per un incontro fra la Nocelli e Boscaglia per fare il punto della situazione e si parlerà sicuramente anche della scelta del direttore sportivo. Fra i due c’è una solida intesa, si sono lasciati con un accordo di massima per la prossima stagione tanto che Boscaglia ha già visionato la sede del ritiro estivo di Cingoli. Alla nomina del direttore sportivo farà seguito l’ufficialità della prosecuzione del rapporto con Boscaglia anche per il prossimo campionato.



L’organico dell’Ancona si arricchisce di un neo dottore. Si tratta di Davide Mondonico che ha appena conseguito la laurea in economia aziendale. Auguri al neo dottore e colonna della difesa biancorossa