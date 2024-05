PESARO Non solo l’assalto al bus dei tifosi della Recanatese, ma anche un fermo per i fatti di fine partita. La sfida salvezza di domenica scorsa al Benelli vinta dalla Vis continua a generare indagini e strascichi giudiziari. Martedì scorso la polizia ha fermato un 19enne, dipendente di un’azienda, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Nel dettaglio

Riavvolgiamo il nastro. Domenica, al termine della partita conquistata al cardiopalma nel finale c’è stata l’invasione di campo con i tifosi biancorossi che hanno “guadagnato” il prato per festeggiare la salvezza anche nei modi più bizzarri. C’è stato anche chi lo ha fatto portando una capretta al centro del campo di gioco. E ha festeggiato anche il 19enne che, secondo l’accusa, è andato sotto il settore della tifoseria ospite per lanciare sfottò. Coperto da cappellino e travisato da una bandana ha anche sventolato la cinghia dei pantaloni provocando i tifosi della Recanatese. Ma a quel punto sono intervenuti gli agenti: la situazione si stava facendo incandescente e bastava un nulla perchè degenerasse. Un clima teso in cui non serviva alzare i toni e la tensione. Gli agenti hanno cercato di far allontanare il ragazzo ma il 19enne si sarebbe divincolato, smarcandosi dai poliziotti e scappando fino a far perdere le proprie tracce. Secondo l’accusa, nel cercare di divincolarsi dall’agente lo avrebbe colpito con la cinghia che poco prima sventolava come una bandiera. In questura sono stati visionati i filmati del post partita e isolati i frammenti che riguardano il contatto tra il tifoso e l’agente. L’obiettivo era riconoscere il ragazzo e arrivare alla sua identità. Cosa avvenuta martedì sera quando gli agenti della Questura hanno fermato il ragazzo. Oggi è prevista l’udienza di convalida con il 19enne che sarà difeso dal legale Riccardo Piergiovanni che fornirà la sua versione dei fatti.

Parallelamente

Intanto parallelamente continua l’indagine della Digos per chiudere il cerchio su un gruppo che ha assaltato il pullman della Recanatese. I 4 bus sono stati bersaglio all’ingresso del casello autostradale di un vero e proprio agguato premeditato. Gli assalitori hanno agito da una strada secondaria adiacente al casello. Hanno lanciato petardi, un bengala e vari tipi di oggetti. A bordo c’erano anche famiglie con bambini al seguito. Un bus specifico era adibito proprio a loro ed è stato quello che ha avuto un vetro in frantumi dopo il lancio di un oggetto non ben identificato. Potrebbe trattarsi di una bomba carta, che ha rischiato di colpire l'autista, ad un metro di distanza dal punto dove è stato distrutto il vetro. La polizia sta visionando le telecamere di videosorveglianza della zona. E scandagliando il mondo ultras e in particolare quello dei destinatari di Daspo, ovvero il divieto di partecipare a manifestazioni sportive. Sembrerebbe infatti che il gruppetto non sia andato allo stadio domenica, ma si sia organizzato per l’assalto all’esterno, non nei pressi dell’impianto sportivo, ma al casello.

Quanto ai possibili reati penali si parla di danneggiamento e getto pericoloso di cose. Ma ci sarebbero anche conseguenze sportive e amministrative come Daspo che possono essere più duraturi e impegnano chi lo riceve a recarsi in questura a firmare durante gli eventi sportivi per non accedere a stadi e impianti.