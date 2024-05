PESARO - «Troppi sport e squadre al Pala Campanara, la gestione logistica è complicata. Portiamo le tre formazioni di pallacanestro di serie B all'Auditorium Scavolini. Possono convivere con cultura ed eventi, abbiamo già studiato un programma mensile. E vogliamo rivoluzionare l'Unione dei comuni, i vigili urbani di nuovo tutti sotto Pesaro». L'assessore Enzo Belloni e la sua lista Una Città in Comune fa capire che nel prossimo mandato, se ovviamente sarà la coalizione di centrosinistra a vincere, in maggioranza avrà tutt'altro che un ruolo da spettatore.

Lo ha fatto capire di recente, tenendo Biancani sulle spine fino all'ultimo, prima di entrare nella squadra. E lo ha rimarcato ieri, in una conferenza in diretta streaming, indicando pilastri programmatici da portare avanti e mettere in campo in tema di sport, sicurezza, verde, rifiuti. E anche a parole, puntando a far valere un peso politico maggiore rispetto a quello attuale, chiaramente dopo aver dato voce all’elettorato.

Tre consiglieri

«Noi lavoriamo per conquistare più di 4000 preferenze ed eleggere tre consiglieri comunali. Vogliamo avere la forza all'interno della maggioranza, per incidere in maniera importante. Abbiamo lavorato bene, ci abbiamo messo la faccia e siamo stati operativi per tutti. Vogliamo avere dopo il voto quelle condizioni che ci permettano di far valere il nostro pensiero e volontà». Si parte dallo sport, con i fari puntati sull'Auditorium Scavolini messo a confronto all'attuale situazione del Pala Campanara dove giocano Italservice, Megabox, Bluvolley, Loreto (ieri sera gara 2 di semifinale contro Matelica), Bramante, Pisaurum. Calcio a 5, volley, basket, tutti lì dentro. «Al Padiglione D certe volte si spostano i canestri anche tre volte al giorno» spiega. La via d'uscita, che in realtà per la lista dei Belloni rappresenta un ritorno al passato, una tradizione da rispolverare, è quella di spostare le tre formazioni cestistiche di serie B, tutte all'Auditorium Scavolini, inaugurato lo scorso 29 febbraio. Come fare? «Si può utilizzare il palas per due weekend al mese, da settembre a maggio, fornendo un calendario alla federazione Basket, e facendolo convivere con eventi culturali e altre iniziative. Io credo che portare il basket al vecchio palas (la Vuelle in serie A2 continuerà a giocare in casa alla Vitrifrigo Arena, ndr) può essere un segnale importante per tutta la Pesaro sportiva». Altro tema snocciolato è quello dell'Unione dei Comuni. «Quest'unione va rivoluzionata, per avere un servizio differente e migliore. Dobbiamo riportare più vigili urbani a Pesaro rivedendo la convenzione sulla polizia municipale, per garantire miglioramenti dal punto di vista della sicurezza». Le questioni programmatiche non sono finite. C'è il binomio ambientale acqua-rifiuti. Sul primo versante, «bisogna gettare le basi, commissionando uno studio, per capire quale sia la strada migliore per risolvere il problema della crisi idrica nel nostro territorio. Ci piacerebbe pensare a più invasi, piccoli, medi o grandi».

Gli altri temi

Poi i rifiuti: «Discarica sì, discarica no, termovalorizzatore. Qualunque decisione verrà presa sarà strategica per il nostro territorio. Ma se non prendiamo una decisione rispetto ai rifiuti, tra qualche anno ci ritroveremo con la bolletta triplicata, perché portare i rifiuti fuori regione non è gratuito. Gli utili di Mms? Servono per coprire i costi degli asili, delle manutenzione, servono alla spesa corrente. Preferisco dare quei soldi ai cittadini che hanno bisogno dei servizi primari, piuttosto che diminuire di 5 euro la mia bolletta». Completano il quadro di questa carrellata programmatica, il verde («Mi piacerebbe che tornasse sotto la gestione comunale»), e i quartieri «Più attenzione a quei luoghi che in questi anni magari sono stati trascurati più di altri»).