PESARO - Il sociale diventa terreno di scontro politico. Ieri mattina Andrea Biancani ha voluto rispondere al competitor Marco Lanzi e ad Andrea Boccanera («Un attacco inaccettabile, i servizi sociali sono una eccellenza riconosciuta») e per oggi il Pd ha annunciato una conferenza stampa di replica. Nel frattempo il Csv Marche con il suo presidente Simone Bucchi il giorno prima aveva convocato i 4 candidati sindaco (con Biancani e Lanzi anche i civici Pia Perricci e Fabrizio Oliva) proprio per interpellarli su terzo settore e volontariato.

Tra le richieste: una nuova sede più adeguata che raccolga il mondo dell’associazionismo in un unico polo. Al momento molte realtà trovano posto nel FerrHotel messo a disposizione del Comune, ma i locali non bastano rispetto alle esigenze «anche se - rimarca Bucchi - i volontari sarebbero disposti a prendersi in carico cura e manutenzione». Nell’attesa di un nuovo spazio l’attuale casa delle associazioni ha bisogno di interventi di decoro e migliorie.

Lanciato poi l’appello a non lasciare sole le famiglie coinvolte nel trasferimento dei servizi di salute mentale dell’Ast, a cominciare dal trasferimento da via Belvedere del centro diurno socioeducativo Gabbiano. «Noi famiglie siamo preoccupate – interviene la mamma di un ragazzo che frequenta il Gabbiano – per la scelta di spostare soggetti così fragili altrove e in sedi più lontane. Ci aspettiamo risposte e rassicurazioni, e non solo dagli enti preposti ma anche dal futuro sindaco». E il candidato del centrosinistra Biacani ha preso la palla al balzo: «Siamo arrivati molto tardi e la scadenza data dalla Regione al 30 settembre non è poi così lontana, mancano 4 mesi. Un tema così importante è stato affrontato ai piani più alti con molta superficialità. La Regione deve rendersi conto che serve, nel suo complesso, una struttura idonea e condivisa con l’utenza, ma su Pesaro. Parliamo di un servizio che necessita tra gli 80 e i 100 posti letto». Per il centrodestra Marco Lanzi invece si impegna con familiari dei soggetti fragili a prendersi carico della questione. All’orizzonte anche un altro nodo: il post Roberto Drago, il dirigente punto di riferimento dei Servizi sociali comunali ormai prossimo alla pensione. A prescindere da chi sarà il nuovo sindaco il Csv ha chiesto di dar corso a un progetto di Amministrazione condivisa, che significa fare co-progettazione fra enti e associazioni insieme alla Regione. Progetto questo che l’Ats1 ha già previsto con un regolamento.