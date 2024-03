Lega Marche, cordoglio per la scomparsa del padre del segretario regionale Giorgia Latini

ANCONA – «La Lega Marche con i direttivi regionale e provinciali, gli amministratori, militanti e sostenitori stringe esprime tutta la sua vicinanza al segretario regionale Giorgia Latini e alla sua famiglia per la dolorosa perdita del padre Sergio. Conosciamo quanto profondo sia il rapporto di Giorgia con la sua famiglia d’origine e quanto speciale fosse quello con il padre, considerato guida e modello. La Lega Marche è grata al suo segretario Latini che, nonostante gli ultimi mesi siano stati vissuti tra sofferenza e apprensione, ha portato avanti con grande spirito di servizio gli impegni di parlamentare e di segretario».

Il funerale a Fabriano venerdì

Il vicesegretario vicario Mauro Lucentini esprime così il cordoglio della Lega Marche per il grave lutto che ha colpito il segretario regionale on. Giorgia Latini che ha perso il padre Sergio proprio nel giorno della Festa del Papà. Per l’ultimo saluto a Sergio Latini l’appuntamento è a Fabriano, venerdì 22 marzo alle 15 nella Cattedrale di San Venanzio. La camera ardente è aperta da oggi 20 marzo alle 15 presso la casa funeraria Bondoni, Sala D’Annunzio.