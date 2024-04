ANCONA Tra i 44 progetti ammessi a partecipare all’edizione 2023 di Ecapital, per un totale di 155 ragazzi iscritti, ne sono stati selezionati otto, tutti marchigiani, premiati con formazione, tutorship e una somma in denaro di 25mila euro a progetto. Per ogni start-up, c'è un capogruppo, ed toccato a loro, in occasione della premiazione svolta in videoconferenza, illustrare le business idee. Michele Vittorio Maria Bellomo, capogruppo di Biolumoj, ha spiegato che «il prodotto principale, Betafirst, è un dispositivo che riesce a emettere luce, ridurre lo stress e purificare l’aria attraverso attivazione di organismi bioluminescenti».

L’obiettivo

Il progetto Blueat – La Pescheria Sostenibile, è illustrato da Carlotta Santolini: «Ha lo scopo di riequilibrare gli ecosistemi marini con un approccio sostenibile e circolare. L’ obiettivo è spostare l’attenzione della domanda di mercato dalle tradizionali specie ittiche sovrasfruttate alle specie aliene, presenti in gran numero, non ancora diffuse e che recano danni sia all’ambiente che ad alcuni settori socioeconomici». Pur senza citarlo espressamente, l’esigenza di una start-up del genere sembra legata al proliferare del granchio blu in particolare nell’Adriatico. Taimur Hassan, di 3 He Ews, propone un sistema «che si avvale di una combinazione di tecnologie all'avanguardia, tra cui dispositivi IoT e intelligenza artificiale, per individuare e segnalare rapidamente i primi segnali di incendi, consentendo una risposta tempestiva e coordinata». Margherita Possanzini (4 Hob) propone l’idea «di utilizzare le tecnologie delle apparecchiature medicali, installarlesu una nave in un apposito corner e remotizzare l’interfaccia delle tecnologie con collegamento satellitare a un centro specialistico medico».

I promotori di Rehab 3.0, spiega il capogruppo Andrea Coppari, vogliono «offrire soluzioni terapeutiche che accelerino il processo di guarigione e della riabilitazione, lavorando sia sul tempo di recupero, che sul benessere del paziente». L’offerta di Tnl::S4, capogruppo Leonardo Caggianelli, è incentrata su un ecosistema di servizi Api (interfacce tra app e software diversi) coinvolgendo i clienti sia come fruitori che come partner, gli sviluppatori che pubblicano i propri servizi API sulla piattaforma e ricevono un compenso».

Con tuPitago, capogruppo Ahmad Moh’d El Hasani, si vuole «aumentare l’accessibilità degli studenti alla matematica, offrendo un esperienza di apprendimento unica e stimolante, facilmente accessibile». L’obiettivo di Voxel, illustrato da Matteo Marravalle, è portare «valori già associati al nostro paese, anche all'interno dell'industria dell'intrattenimento videoludico. Il mercato digitale non ha confini limitati bensì, grazie ai nuovi mezzi telematici per la distribuzione dell'intrattenimento, è possibile distribuire un prodotto Made in Italy al pubblico di tutto il mondo».

