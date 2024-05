Aurora boreale in Italia (e molto intensa nelle Marche), come è possibile? Perché la vediamo (e perché è rosa): il fenomeno

«Gabicce Mare - 45° Nord. L'evento Aurorale che verrà ricordato come uno dei più intensi degli ultimi 150 Anni» scrive Niccolò Ubalducci, esperto e appassionato del fenomeno, già cacciatore di tempeste. «Da dieci anni vado a nord, a 68-69 gradi, tra Finlandia e Norvegia, a fine febbraio. Ho fotografato più di 100 notti di aurore boreali» ha raccontato più volte. Adesso, come accaduto lo scorso novembre, se l'è trovata sopra casa.

La tempesta solare nelle ultime ore ha raggiunto il livello G5 (estremo). Siamo a Dst -348 nT. Termini tecnici che, tradotti, vanno dritti al concetto: siamo di fronte a un fenomeno che verrà annotato sui libri dei record (e non è ancora finita), come riporta il The Sun Today.