FANO - E’ deceduto all’ospedale Santa Croce l’ex sindaco di Fano Gustavo Mazzoni. Aveva 85 anni. In cura da tempo, purtroppo ieri il suo cuore si è fermato. Era stato sindaco della città dal 1983 al 1986. Era subentrato a Franco Trappoli quando quest’ultimo si era dimesso per candidarsi alla Camera dei Deputati, dove poi era stato eletto.

APPROFONDIMENTI IL PROGRAMMA San Silvestro con il botto a Fano, tre spettacoli e il brindisi: concerto in piazza, evento a teatro e risate al Politeama

L'apertura alla Dc

Nel 1985, scaduta la tornata amministrativa, Gustavo Mazzoni tornò a presiedere una nuova giunta, cambiando le alleanze. Il Partito socialista italiano, partito a cui l’ex sindaco apparteneva dopo una breve militanza nel Psiup aveva rotto dopo le elezioni con il Partito comunista e si era accordato con la Democrazia cristiana, il Partito socialdemocratico e il Partito repubblicano. Accordo che durò fino al 1988, quando in seguito ad una crisi di giunta si rinsaldò l’alleanza con il Pci, per poi naufragare nuovamente nel 1990, quando i socialisti furono estromessi dalla nuova giunta formata da Pci e Dc. Erano tempi burrascosi, di grande vivacità politica, in cui Fano però continuava a crescere ed estendere i suoi quartieri.

Dirigente della sanità

Umbro di origine, Gustavo Mazzoni era stato destinato a Fano per compiere il suo servizio militare; qui si era innamorato della città e aveva conosciuto quella che sarebbe diventata sua moglie. Entrato in sanità aveva raggiunto un ruolo apicale nell’Unità sanitaria locale, dove aveva messo in mostra le sue ottime qualità di dirigente.

«Era un ottimo amministratore - ha dichiarato Franco Trappoli – e grazie a lui la città ha continuato a procedere nel suo ruolo di crescita strutturale ed economica».

Il ricordo dei socialisti

Il primo cittadino Massimo Seri esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Gustavo Mazzoni. «Lui è stato l’esempio di un nuovo impegno per Fano – ha dichiarato -. Amato dai suoi cittadini, affabile ed empatico. Anticipava i tempi ed è riuscito a determinare uno sviluppo significativo della città. E’ stato il primo a portare Fano ad una dimensione europea siglando il primo rapporto con la città di Rastatt. Suo il merito di aver portato nella nostra città sua Santità Papa Giovanni Paolo II nell’incontro storico con i pescatori. Precursore dei tempi e visionario per vocazione, Fano perde un grande sindaco».

Il funerale di Gustavo Msazzoni sarà celebrato mercoledì 27 dicembre, alle 10, nel Duomo di Fano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA