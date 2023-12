FANO C’è solo l’imbarazzo della scelta per come festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo, tante sono le iniziative che verranno organizzate a Fano nella notte di San Silvestro che comunque lasceranno una parentesi per consentire a tutti i fanesi e ai turisti che converranno nella nostra città di partecipare in piazza Venti Settembre al classico count down.

Alcune anticipazioni sono state fornite ieri dall’assessore agli eventi Etienn Lucarelli, insieme ai suoi collaboratori, la presidente della Fondazione Teatro della Fortuna Catia Amati, la rappresentante della Proloco Lucia Lucarelli e Davide Bertulli in rappresentanza del San Costanzo Show.

Piazza Venti Settembre

Il perno dunque sarà piazza Venti Settembre dove è previsto un concerto dei “Cantautori clandestini” della scuola di Riccardo Cocciante che offriranno dalle 23 alle 2, con la loro strumentazione particolarmente evoluta di cui fa parte anche un violino elettronico, una serata indimenticabile.

Nel frattempo alle 22 al Teatro della Fortuna sarà iniziato lo “Sconcerto d’amore” con una coppia di musicisti, Nando e Maila che si esibiranno in vere e proprie acrobazie musicali che coinvolgeranno anche il pubblico, in modo particolare i più piccoli.

Gli auguri nel foyer

Alle 22 inizierà al Politeama anche lo Spettacolo del San Costanzo Show dal titolo “Odissea e Promessi Sposi in una notte di mezza estate” per la regia di Paola Galassi. Alle 23.15 il pubblico sarà invitato nel foyer per il brindisi di mezzanotte; poi lo spettacolo continuerà con “Il meglio del San Costanzo Show e la proiezione del film “Non aprite quella sporta”.