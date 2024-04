FALCONARA «Lo sport e la qualità degli impianti sono sempre stati una priorità per l’amministrazione comunale». Gli assessori Raimondo Baia e Valentina Barchiesi evidenziano gli investimenti nel settore sportivo. «Pur nell'alternanza delle amministrazioni rette dai sindaci Brandoni e Signorini - dice Baia - si è deciso di non aumentare le tariffe degli impianti sportivi che sono invariate dal 2015 per tutti gli impianti del Comune e dal 2017 per la struttura del tennis».

La scelta

L’Amministrazione ha deciso di non applicare l'adeguamento Istat e di farsi carico totalmente dell'aumento delle bollette energetiche, evitando di far ricadere i costi sulle società sportive. «Sono stati periodi duri, dovuti alla pandemia e alla crisi energetica – spiega l’assessore - ed abbiamo deciso di lasciare ancora invariate le tariffe per dare maggior respiro ai praticanti delle varie discipline e rilanciare con più forza lo sport falconarese». Molti gli impianti che erano obsoleti e che avevano bisogno di un sostanzioso maquillage. «Il nostro è un lavoro lungo, impostato con investimenti significativi volti a migliorare lo sport e a rendere sempre più attrattivi gli impianti comunali: l’amministrazione comunale ha così deciso di investire e ammodernare le strutture sportive». Venerdì scorso è stata riaperta la tribuna del campo sportivo Marcello Neri di Palombina Vecchia e tra breve si concluderà l’iter perla ristrutturazione della tribuna dello stadio Amadio di Castelferretti. In dirittura di arrivo anche la tribuna del Roccheggiani «dove – sottolinea Baia - si potranno tornare a disputare le Miniolimpiadi e poi si passerà al rifacimento della pista di atletica». «Novità anche per il PalaBadiali, grazie ad un efficientamento energetico che illuminerà il palas con fari a tecnologia led che miglioreranno l’illuminazione ed abbasseranno le spese per l’energia elettrica». Il vicesindaco Valentina Barchiesi snocciola cifre e scadenze. «I lavori al Roccheggiani andranno avanti ancora per un mese per un appalto di 800 mila euro, finanziato per 400mila dal bando “Sport e Periferie” e per 400mila con un mutuo a tasso zero. Terminati i lavori – dice - faremo un bando di altri 100 mila euro per le opere complementari per la tribuna: le finiture dei locali sottostanti, dei bagni, dell’infermeria, l’accesso ai disabili». La nuova tribuna da 500 posti doveva sorgere entro il gennaio 2023: i lavori, che dovevano durare 5 mesi, si viaggiano con oltre un anno di ritardo. Le opere al Roccheggiani non si fermano qui. «Per la manutenzione straordinaria della pista di atletica, che costerà 240mila euro, abbiamo ottenuto un finanziamento di 100mila euro dalla Regione, altri 140mila euro saranno coperti dal Comune. Anche allo stadio principale, come al PalaBadiali, faremo interventi di efficientamento energetico per una spesa di circa 200mila euro sui fari per poter risparmiare sulle utenze elettriche. Siamo in procinto di pubblicare il bando di gara per appaltare i lavori alla pista di atletica entro giugno – conclude la Barchiesi – e anche per gli efficientamenti energetici siamo in attesa del finanziamento regionale entro lo stesso mese».