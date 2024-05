ANCONA Un barlume di speranza per il futuro dell’ex Assam di Posatora. Sono stati consegnati ieri, infatti, i lavori di bonifica dall’amianto dell’ex sede dell’Agenzia regionale per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche, oggi Amap. Un intervento da 1,6 milioni di euro che interesserà la struttura di via Alpi per 8 mesi, ovvero 240 giorni.

L’abbandono

«Quattordici anni di abbandono che non possiamo dimenticare ma che vogliamo affrontare con determinazione» ha spiegato l’assessore alle Infrastrutture Francesco Baldelli durante il passaggio di consegne all’appaltatore, un’associazione temporanea di imprese che fa capo alla Mazzei Salvatore Srl di Crotone con la Tecnologie Industriali & Ambientali Spa di Milano. «Dalle indagini svolte in precedenza - ha rassicurato Baldelli - non è emersa la presenza di amianto aereodisperso, che però c’è nei pavimenti, nei pannelli e nelle vernici. Un problema che va risolto per la tutela della salute dei nostri concittadini». Per inciso: la consegna dei lavori è avvenuta fuori dal perimetro della struttura in quanto per accedere nelle pertinenze sono necessari i dispositivi di protezione individuali. La bonifica dovrebbe concludersi entro l’inizio del 2025. E dopo? Secondo i tecnici, del palazzone resterà soltanto uno scheletro senza pannelli, un’immagine non troppo diversa dall’ex Palazzo della Provincia di corso Stamira attualmente in fase di ristrutturazione. Andranno via i pannelli esterni, i vetri, le porte e ciò che resta dell’arredamento d’ufficio vandalizzato negli anni, spesso gettato giù dalle finestre o usato per creare spazi d'aggregazione. Proprio per evitare future incursioni, a bonifica terminata l’area sarà opportunamente sigillata. Le rampe delle scale verranno transennate e altrettanto verrà fatto con gli altri accessi. Basterà? A giudicare dalla veemenza con cui sono state divelte reti e porte, non è detto.

Le intenzioni

Unica nota positiva: «Il cantiere verrà perimetrato come è necessario che sia e come andava fatto già in passato» dice Baldelli. La presenza degli operai, inoltre, potrebbe scoraggiare alcuni curiosi. Venendo al futuro meno prossimo, l’assessore regionale ha spiegato che l’intenzione della giunta Acquaroli è quella di «valorizzare l’immobile». Non è ancora chiaro, però, se l’edificio tornerà ad ospitare degli uffici regionali oppure se sarà inserito nella lista delle alienazioni e si cercherà un compratore privato. Sono tutte decisioni che verranno prese a lavori terminati, quando una parte del problema sarà già risolta. «Non lo facciamo solo per la sicurezza dei cittadini ma anche per dare decoro a tutta l’area» ha concluso Baldelli.